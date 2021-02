Uno dei più classici e diffusi disturbi cutanei dei piedi sono i talloni screpolati. I talloni screpolati si manifestano con crepe e fessurazioni che si formano sulla pelle del tallone. Oggi vogliamo spiegare come dire basta ai talloni screpolati con questi 3 fantastici rimedi.

Le cause più comuni

Spesso, i talloni si screpolano a causa di nostre cattive abitudini come, ad esempio, camminare a piedi nudi: quest’abitudine espone i nostri talloni a polvere e sporco e questo può causare secchezza, infezioni e screpolature. Anche l’utilizzo di scarpe inadatte può portare alla screpolatura dei talloni, ma anche l’abitudine di non utilizzare le calze che fungono da protezione del piede. Infine, l’utilizzo di prodotti cosmetici aggressivi può portare a questo problema, perché possono irritare la pelle e rendere più debole la pellicola protettiva idrolipidica presente sulla pelle. Una volta abbandonate queste abitudini, vediamo insieme come dire basta ai talloni screpolati con questi 3 fantastici rimedi.

Pediluvio lavanda e bicarbonato e scrub

Il pediluvio, oltre ad essere una pratica estremamente rilassante, permette anche di ridare nuova vita ai piedi. In particolare, possiamo preparare un pediluvio con acqua calda aggiungendo 3 cucchiai di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale alla lavanda. Il bicarbonato possiede proprietà leviganti e rinfrescanti, ma disinfetta anche in profondità il piede. La lavanda invece rilassa e defatica il piede regalandogli anche un profumo delicato e buonissimo. Dopo il pediluvio, praticare uno scrub che permetta di rimuovere delicatamente le cellule e la pelle morta del tallone: per farlo possiamo usare una pietra pomice.

La banana

Forse non tutti sanno che la banana è un’idratante naturale della pelle e possiede molte vitamine tra cui, la A, la B6 e la C. Per fare questo trattamento, è necessario ottenere la polpa di due banane mature e strofinarla su tutto il piede. Dopo aver lasciato riposare il piede con la polpa di banana per circa 30 minuti, sciacquare per bene: otterremo dei piedi estremamente morbidi e lisci.

Il miele

Fare degli impacchi al miele permetterà di trasformare piedi ruvidi e secchi in piedi lisci e morbidi, perché esso riuscirà ad ammorbidire naturalmente la pelle. Per fare questi impacchi, massaggiare i piedi e in particolare i talloni con il miele e lasciarlo agire per circa 30 minuti. Dopodiché, risciacquare con abbondante acqua tiepida.

