Le zucchine sono ortaggi molto amati in estate. Il loro sapore delicato le rende perfette per tantissime preparazioni, calde e fredde. Ma una delle caratteristiche che le rende particolarmente apprezzate è il fatto che apportino pochissime calorie. Per 100 g di zucchine crude si contano circa 15 calorie per un pieno di sostanze benefiche. Se mangiate con tutta la buccia, sono capaci di apportare un’ottima quantità di fibre utili per il corretto funzionamento dell’intestino. Inoltre, le zucchine sono ricche di antiossidanti, vitamina A e C e vitamine del gruppo B importantissime per il nostro organismo.

Come abbiamo visto, ci sono tante preparazioni con cui poter portarle a tavola. Nel caso di questo articolo, vedremo una ricetta veloce per cucinare zucchine e patate in modo semplice, ma soprattutto sfizioso e light. Infatti, senza utilizzare grassi se non pochissimo olio d’oliva, creeremo un contorno che conquisterà grandi e piccini. In pochissimo tempo e con pochi ingredienti finalmente potremo sostituirle alle solite zucchine bollite, fritte o in padella. Tutto ciò senza rinunciare al piacere.

Ingredienti per il contorno

Per il nostro contorno di zucchine e patate avremo bisogno di pochissimi ingredienti base. Nel caso in cui volessimo sperimentare, ci sono tante altre varianti che si possono preparare solo aggiungendo o sostituendo degli ingredienti.

400 g di patate farinose;

700 g di zucchine;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO q.b;

pangrattato q.b;

succo di limone q.b;

Parmigiano (opzionale);

prezzemolo fresco o salvia.

Ricetta veloce per cucinare zucchine e patate al forno senza grassi

Iniziamo lavando le zucchine e pelando le patate. Riduciamo le prime in tocchetti e le seconde in piccoli quadrotti. Saliamo entrambe e lasciamo riposare per mezz’ora. In questo modo perderanno i succhi amari e diventeranno più croccanti con la cottura al forno. A questo punto prendiamo poco olio, del succo di limone e, utilizzando una ciotola, irroriamo gli ortaggi. Subito dopo aggiungiamo il pangrattato e mescoliamo bene come a ottenere un’impanatura sommaria. A questo punto foderiamo una teglia e preriscaldiamo il forno a 180 °C. Adagiamo patate e zucchine sulla teglia e inforniamo tutto per circa 25 minuti. Controlliamo che gli ortaggi non siamo troppo attaccati l’uno con l’altro e che possano cuocere bene da tutti i lati. Il forno dovrà essere ventilato e la cottura posta sia sopra che sotto. Una volta pronte e ben croccanti, serviamo zucchine e patate ben calde.

