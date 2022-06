Probabilmente è capitato a tutti di tirare fuori dall’armadio gonne o pantaloni che non mettevamo da un po’, per poi scoprire che la taglia non è più quella attuale. Possiamo notarlo generalmente nei fianchi o sul punto vita. Infatti, incontriamo problemi a chiudere il bottone o a tenere su i pantaloni.

Se vogliamo una soluzione permanente a questo problema, generalmente ci rivolgiamo a un sarto oppure siamo noi stessi a impugnare ago e filo. Se invece pensiamo che un giorno potremmo tornare a indossare quella taglia, allora sarebbe meglio evitare di cucire.

Esistono fortunatamente dei piccoli trucchi molto semplici da replicare che ci permettono di risolvere questo problema utilizzando due comuni oggetti. Così non solo potremo ritrovarci con gonna e pantaloni più comodi, ma possiamo anche risparmiare qualcosina.

Come aggiustare o stringere gonne e pantaloni che non ci stanno più senza cucire o andare dal sarto

Quando un pantalone ha la vita troppo larga, tende a scendere esponendo parti del corpo che sarebbe meglio non mostrare in pubblico. Per questo, molti utilizzano l’opzione delle cinture, che risolvono il problema con stile. È anche vero, però, che queste creano pieghe oppure potrebbero non abbinarsi bene ai vestiti.

Fortunatamente, possiamo ottenere un risultato anche migliore grazie a una semplice spilla da balia. Prendiamo il lembo del pantalone con l’occhiello per il bottone e stringiamo la vita sino a raggiungere la taglia corretta. Dopodiché, fissiamo quel lembo sul pantalone utilizzando una spilla da balia dall’interno verso l’esterno, evitando che si veda.

Possiamo ricorrere a questo trucco soprattutto coi pantaloni eleganti, un capo perfetto per la vita di tutti i giorni o durante uno dei tanti matrimoni estivi.

Quando invece ci troviamo nella situazione di non poter quasi chiudere il bottone o la zip dei pantaloni, ci sono diversi trucchi che possiamo adottare. Per prima cosa possiamo prendere i jeans ancora leggermente umidi e asciugarli col ferro da stiro, concentrandoci sulla vita e sulle cosce. In questo modo i pantaloni dovrebbero risultare leggermente più larghi e meno aderenti.

L’elastico

In alternativa, possiamo ricorrere a un semplice elastico per capelli. Facciamolo passare attraverso l’asola della chiusura del pantalone. Prendiamo, poi, un’estremità dell’elastico, facciamola passare attraverso l’occhiello dello stesso e tiriamo. In questo modo l’elastico sarà chiuso intorno all’asola. Adesso, non ci resta che far passare il bottone attraverso l’occhiello creato con l’elastico per chiudere il pantalone, allargandolo in vita. Copriamo il trucco con una maglietta o una camicia e il gioco è fatto.

Ecco, quindi, spiegato come aggiustare o stringere la vita dei pantaloni che ci stanno troppo larghi o troppo stretti in poche semplici mosse e per qualsiasi occasione.

