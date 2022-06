Se vogliamo perdere qualche chilo di troppo è importante fare una dieta bilanciata, ma anche abituarsi a un regolare esercizio fisico. Per quanto riguarda quest’ultimo, la cosa migliore sarebbe iniziare gradualmente, facendo sia esercizi cardio che di potenziamento muscolare.

Quando, però, abbiamo sviluppato una certa resistenza, ne esiste uno che riesce a incorporare entrambe le tipologie. Si tratta, infatti, di un esercizio completo e ad alta intensità. Quindi, potremmo accorciare i tempi dell’allenamento senza perdere in efficacia.

Come per tutti gli esercizi, però, è importante imparare a eseguire i movimenti giusti per evitare di farsi male e di sprecare energie. Vediamo, quindi, come approcciare questo allenamento completo di cui basterebbero anche 5 minuti.

Come dimagrire e tonificare i muscoli senza andare in palestra ma cominciando con 1 solo esercizio completo da fare a casa

L’esercizio in questione si chiama burpee, nella sua versione classica. Questo coinvolge i muscoli di diverse parti del corpo, facendo lavorare anche il cuore e facendo aumentare la resistenza del corpo. Per questo, i burpee aiutano a rinforzare i muscoli ma anche a tonificarli, bruciando i grassi, un po’ come la corsa o la camminata.

In realtà, il burpee non è un esercizio nuovo perché pare che sia stato inventato verso la fine degli anni ’30 per valutare le prestazioni fisiche dei nuovi soldati. Oggi, però, data l’attenzione che prestiamo alla cura del corpo, è tornato di gran voga come esercizio fisico.

La sua popolarità è dovuta proprio alla sua capacità di coinvolgere diverse zone del corpo, aumentando il battito cardiaco. Un dettaglio importante, però, è che non c’è bisogno di alcuna attrezzatura per farlo. Non avremo quindi bisogno di andare in palestra o di fare grandi acquisti, ma possiamo fare i burpee direttamente sul pavimento. Per questo è un esercizio ideale se vogliamo inserirlo in praticamente qualsiasi routine. Alcuni dicono, poi, che eseguirlo la mattina dovrebbe una nuova carica di energia e buon umore.

Come svolgerlo

Per fare questo esercizio avremo solo bisogno di indossare dei vestiti comodi e delle scarpe da ginnastica. Quindi, posizioniamoci orizzontalmente al pavimento e facciamo una flessione. Poi, in un solo movimento, portiamo i piedi dietro le mani ancora a terra. A questo punto, dobbiamo saltare verso l’alto, allungando le braccia in su per darci lo slancio. Dopodiché, ripetiamo i movimenti appena fatti al contrario e riprendiamo daccapo senza fermarci.

Ecco, quindi, come dimagrire e tonificare i muscoli grazie a una dieta bilanciata, uno stile di vita sano e un esercizio completo.

Lettura consigliata

Per arrivare in forma alla bella stagione, ecco qualche esercizio senza attrezzi per chi parte da zero