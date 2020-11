Quando parliamo di mal di stomaco, affrontiamo un argomento dalle molte cause e dalle altrettante conseguenze. Su queste colonne i nostri Esperti propongono rimedi naturali efficaci e testati, che non vogliono sostituirsi ai pareri medici. Vogliono semplicemente essere dei consigli su come comportarsi di fronte a uno dei sintomi più comuni che colpiscono il nostro organismo. Come affrontare il nemico subdolo del momento ovvero il mal di stomaco al cambio di stagione è il tema di questo articolo. Infatti, spesso sottovalutiamo questo malanno, dando la precedenza ai sintomi influenzali più comuni in questo periodo. Senza contare il coronavirus.

Il cambio di alimentazione

Generalmente il mal di stomaco al cambio di stagione non si discosta troppo da quello ordinario, ma risente comunque del nostro cambio sul fronte alimentazione. L’esempio più semplice è dovuto agli agrumi. Con l’arrivo dell’inverno, infatti, tendiamo ad assumere più vitamina C per aumentare le difese immunitarie. Questo implica l’assunzione di arance, limoni e pompelmi, che rappresentano però anche un pericolo per la salute del nostro stomaco. Il loro elevato livello di acidità può creare mal di stomaco e bruciori a chi soffre di reflusso, colite e gastrite. Allo stesso modo, la cioccolata in tazza con la panna, tipico e gustoso rifugio invernale, rappresenta letteralmente un invito per il mal di stomaco.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il movimento dopo cena

Come affrontare il nemico subdolo del momento ovvero il mal di stomaco al cambio di stagione, se alla sera, a causa del freddo, non ci muoviamo più dopo la cena. Il mal di stomaco, infatti, o comunque la cosiddetta pesantezza, nascono anche dalla digestione faticosa o bloccata. Digestione, che, soprattutto dopo i famosi “anta” avrebbe bisogno di essere attivata con il movimento. Cosa che riesce ovviamente più facile con la bella stagione, quando, di sera, viene voglia di fare una passeggiata, ideale per avviare correttamente il nostro metabolismo.

D’inverno, invece, viene molto più naturale sedersi sul divano, subito dopo mangiato, godersi il tepore della casa, assieme a un bel film. il problema però è che, così facendo, la nostra digestione non prende il ritmo giusto e può causarci problemi allo stomaco. Può sembrare una cosa stupida, ma anche semplicemente scendere a portare la spazzatura, è un movimento che permette alla nostra digestione di attivarsi di più che non sedendosi subito sul divano.

Approfondimento

Cosa accade al nostro organismo se mangiamo la mela troppo velocemente