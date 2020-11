Chi sta per sposarsi deve assolutamente conoscere tutti i vantaggi della separazione dei beni, specialmente se si è ancora in dubbio sul regime fiscale da scegliere. Infatti, quando una coppia sta per sposarsi deve decidere se optare per la comunione o per la separazione dei beni. In altre parole, una coppia deve decidere se è interessata a condividere la proprietà di tutto ciò che viene acquistato dopo il matrimonio, oppure se invece si desidera che a ciascuno resti il suo.

In cosa consiste la separazione dei beni?

Nel caso in cui una coppia decidesse di optare per il regime di separazione dei beni, allora ciascuno conserverà la titolarità di tutto ciò che viene acquistato individualmente dopo il matrimonio. Per tutto ciò che invece è stato realizzato grazie ad uno sforzo comune, si prevede una divisione al 50%.

Chi sta per sposarsi deve assolutamente conoscere tutti i vantaggi della separazione dei beni

Per prima cosa, bisogna sapere che si può optare per questo tipo di regime fiscale in qualsiasi momento. Ciò vuol dire che la separazione può essere fatta sia prima che dopo il matrimonio. Questo vale sia per i matrimoni in Chiesa che per quelli al Comune. La cosa importante è dichiarare espressamente che si vuole optare per la separazione. In caso contrario, vige il regime di comunione dei beni.

Poi, optare per una separazione dei beni consente ai coniugi di gestire in modo autonomo il proprio patrimonio. In altre parole non sarà necessaria sempre e per tutto una doppia firma.

Andando avanti, altro incredibile vantaggio sta nel fatto che, nel caso in cui uno dei coniugi abbia un debito, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio dell’altro.

Ancora, se si possiedono due case, si può decidere di intestare una ad un partner ed una all’altro, così da godere per entrambi gli immobili dei vantaggi della prima casa.

I vantaggi in caso di divorzio

Anche se l’augurio è che non si verifichi mai una situazione del genere, la separazione dei beni ha anche dei vantaggi in caso di divorzio. Infatti, con la separazione dei beni, non sarà necessario dividere tutte le proprietà. Inoltre, non influisce sulla pensione di reversibilità o sulle questioni legate all’eredità.