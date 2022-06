Come abbinare una gonna lunga di jeans bianca, nera e a fiori più i consigli per sceglierla adatta al proprio fisico

Quando l’aria si riscalda le gambe tornano a reclamare indumenti che consentano loro di stare fresche e respirare. D’altronde è una delle parti con le quali percepiamo maggiormente il caldo. Quindi via a libera a shorts e a pantaloni freschi che allungano le gambe, ma anche a vestiti e gonne.

Per quanto concerne quest’ultime non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Potremmo optare per gonne dalla lunghezza midi o per le mini sempre molto in.

A fare tendenza però vi sono ancora una volta le gonne lunghe, un classico che non va mai in vacanza. D’altronde sono comode, versatili nelle varie situazioni e anche eleganti. Hanno in più il grande pregio di essere un capo senza età.

Maglie e scarpe da indossare

Come tutti gli indumenti, anche la gonna lunga va saputa combinare per essere un vero schianto. Tanto è vero che spesso ci si trova a domandarsi come abbinare una gonna lunga di jeans bianca, nera o a fantasia. Partiamo col dire che sopra quelle monocolore possiamo indossare sia capi a fantasia che monocolore. Quindi ben vengano anche le righe, i pois e i fiori.

Diversamente se la gonna è floreale o con altre trame, sarà meglio puntare su qualcosa di un unico colore che riprenda quello dei disegni.

In ogni caso sopra la gonna lunga un grande classico è il top, nella versione crop o più lunga. Anche una camicia a mezze maniche o a giromaniche vi si sposerebbe bene. Non meno una blusa magari con scollo alla Carmen e merlettato, nonché leggere maglie in filo.

Si raccomanda però di scegliere un vestiario superiore non troppo lungo nel caso non si fosse altissime. Una maglia lunga e una gonna lunga ci accorcerebbero.

Ai piedi possiamo indossare sandali bassi o alti, perfetti quelli con la zeppa in corda. Se vogliamo dare un tocco più glamour lanciamoci su un paio di slingback. Nel caso invece si volesse optare per la massima comodità ideali saranno le ballerine o un paio di sneakers. In particolare le sneakers bianche vi si legheranno a pennello.

Come abbinare una gonna lunga di jeans bianca, nera e a fiori più i consigli per sceglierla adatta al proprio fisico

Dopo aver visto come creare al meglio un outfit con la gonna lunga andiamo a vedere come scegliere la gonna migliore per il nostro fisico.

Un fisico slanciato e longilineo potrà valorizzarsi tramite una gonna dritta, magari anche dotata di un profondo spacco. Un modello che invece rischia di appesantire una corporatura più robusta o rotonda.

Per quest’ultime l’ideale sono le gonne maggiormente svasate e movimentate. Si potrà dunque optare per una gonna plissettata nonché per una a campana. Le loro forme si adattano a tutti i fisici e poiché non segnano la silhouette sono perfette anche per farci apparire più snelle.

