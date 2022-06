A volte ritornano, non solo codini e frisè, ecco cosa sarà di tendenza nell’estate 2022

Se da un lato per l’estate 2022 spopolano i capelli selvaggi e naturali dall’altro saranno gettonatissimi i look più estrosi ispirati agli anni 2000. Insieme a jeans a vita bassa e perizomi a vista fanno il loro grande ritorno anche righe asimmetriche, scrunchie e mollettine colorate. La moda trae ispirazione dai giovani che con la loro passione per il vintage e le sovrapposizioni hanno iniziato a ricreare su tik tok i look dei loro genitori negli anni 90/2000. Ed ecco che in poco tempo anche le star, dalle Kardashian a Chiara Ferragni, hanno iniziato a proporre look, make up e acconciature pop che sembrano uscite da un video delle Spice Girls, facendoci venire voglia di ricrearle.

Taglio e colore

Chi di noi nei primi anni 2000 è riuscita a resistere al caschetto corto dietro e lungo davanti di Rihanna? O al famosissimo bob scalato alla Rachel di Friends? Ecco il caschetto torna a conquistarci tutte esattamente come 20 anni fa. Adottato da molte ragazze e celebrità, con frangia o senza, scalato o drittissimo, questo taglio fresco ci permette una vasta scelta di look. Oltre a donarci un bel po’ di volume, soprattutto se lo abbiniamo ad una riga a zigzag. A volte ritornano, non solo codini e acconciature da sfoggiare per una serata revival, ma anche le temutissime meches. Spesse vistose e colorate a contrasto. Quando pensiamo alle meches colorate ci viene sicuramente in mente Christina Aguilera con le sue ciocche di capelli nere sui capelli platino o Geri Halliwell con le sue meches dorate su capelli rosso fuoco.

Anche questa tendenza è tornata alla ribalta ed è già seguitissima da tante celebrities. In particolar modo l’effetto bicolor, da ottenere abbinando un colore pop a un altro più classico e tradizionale. Al nero viene vediamo abbinato il fucsia o il verde, al castano l’arancione o il giallo fluo, ma non possono mancare tocchi di colore blu o viola. Se vogliamo cavalcare l’onda ma abbiamo paura di pentirci possiamo sbizzarrirci con le due ciocche frontali, rimanendo coerenti con la moda del nuovo millennio.

A volte ritornano, non solo codini e frisè, ecco cosa sarà di tendenza nell’estate 2022

Ritorna prepotentemente il bistrattato effetto frisè, ma non pensiamo alle teste cotonate e vaporose degli anni ’80. Il frisè di tendenza viene utilizzato per impreziosire i capelli lisci, alternandoli con il classico effetto a zig zag ma solo su alcune ciocche. Perfetto anche se vogliamo movimentare una coda di cavallo, con la radice perfettamente ordinata e lunghezze pazze a contrasto. Naturalmente non possiamo dimenticarci il trend che ha mietuto più vittime in assoluto quando eravamo ragazzine.

La chioma liscia perfetta, ordinata e impeccabile, rigorosamente con la riga centrale, ottenuta con piastre di dubbia provenienza e scarsa sicurezza. È perfetto sui capelli lunghi per creare uno styling elegante e raffinato alla Posh Spice. Partendo al liscio perfetto è un attimo ricreare l’acconciatura simbolo degli anni 2000. A volte ritornano, non solo idee particolari ma anche alcune rivisitate come i codini frontali. Dopo aver fatto una coda di cavallo, uno chignon o una mezza coda, lasciamo cadere due piccole ciocche sulla fronte per incorniciare il viso. Il segreto per migliorare questo semplicissimo hairlook? Aggiungere le mollettine colorate, magari a forma di farfalla.

