Le temperature che si alzano portano a un cambio radicale nel nostro armadio e conducono verso outfit più leggeri e sbarazzini.

Fanno la loro comparsa mezze maniche e giromaniche. Oltre alle braccia, anche le gambe vorranno trovare un po’ di freschezza tramite gonne e vestiti, ma anche con i pantaloni.

Questi ultimi non solo dovranno essere sottili, ma dovranno avere anche stile ed essere alla moda. Naturalmente sarà necessario che ci valorizzino e slancino.

Potrebbero essere dunque ideali dei modelli che allungano le gambe e fanno sembrare più magre.

Non solo pantaloncini

D’estate spesso si portano pantaloni più corti. Si va dai bermuda ai pantaloncini veri e propri. Per quanto concerne questi ultimi si può optare per i classici shorts in jeans o per modelli più morbidi ma comunque stilosi.

Non in tutte le occasioni, però, questi tipi di pantaloni potrebbero essere adatti. In più non tutte le donne amano i pantaloni dalla lunghezza ridotta.

Il fatto che il clima sia caldo in realtà non comporta per forza dover abolire i pantaloni lunghi, semplicemente impone di saperli scegliere saggiamente.

Bisognerà prediligere tessuti traspiranti quali lino e cotone, cercando di evitare materiali sintetici.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico una buona idea potrebbe essere rivolgersi verso una fantasia tornata prepotentemente di moda: le righe verticali.

Allungano le gambe e fanno sembrare più magre questi pantaloni che stanno bene proprio a tutte e che tornano a fare tendenza

Le righe verticali da sempre hanno il grande vantaggio di allungare e snellire, sfruttarle per i pantaloni, dunque, sarebbe azzeccatissimo per la nostra silhouette. Immediatamente sembreremo più alte e le nostre gambe più affusolate.

Poco importa se preferiamo un modello a zampa, stretto, regolare o a palazzo: l’effetto sarà strepitoso.

Si presteranno bene per i pomeriggi di shopping, le uscite con le amiche, ma anche per andare al lavoro. Saranno un vero e proprio passepartout.

Ci troveremo davanti a righe di svariati colori e più o meno complesse. Infatti, oltre al classico accostamento di righe bianche e blu marinaresche, molto in voga, vi sono anche quelli composti da più tratti. Righe di tre e più colori diversi, non di rado molto estrosi e vivaci, che renderanno il nostro look gioioso.

Non vi è da temere, poi, sugli abbinamenti, perché sono più facili di quanto si pensi. Si sposeranno bene con sneakers e sandali bassi quanto con zeppe e décolleté.

Per l’indumento di sopra sarà importante saper combinare le tonalità. Meglio evitare grandi fantasie perché potrebbero essere un azzardo complicato da fare.

Meglio piuttosto propendere per il monocolore, magari riprendendo il colore di una delle righe. Potremo indossarvi sopra un crop top, una blusa larga o una bella camicia che sia della medesima nuance.

Dunque, se saputi abbinare, i pantaloni a righe daranno carattere al nostro outfit nonché una mano a rendere più longilinea la nostra figura.

