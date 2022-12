Come abbinare il cappotto colorato con stile per combattere il freddo elegantemente a qualsiasi età

Tra i protagonisti dell’inverno sono immancabili i cappotti dai mille colori e dalle mille forme. Un capo versatile perfetto per spiccare e farsi notare a qualsiasi età. Ma come abbinare i cappotti colorati con stile?

L’inverno è arrivato e per molti è ora di tirare fuori dagli armadi i cappotti e le giacche pesanti. Per ripararsi dal freddo e tenere lontani raffreddori e problemi di salute, infatti, sarà importante imparare a coprirsi bene. Per non patire il freddo sarà, innanzitutto, fondamentale procurarsi i tre accessori immancabili in inverno: sciarpa, cappello e guanti. Inoltre, per essere alla moda e impeccabili, si consiglia di scegliere con attenzione le calzature, in modo particolare gli stivaletti.

Tra i protagonisti dell’inverno, poi, troviamo i cappotti in diversi materiali e, soprattutto, stile. Un capospalla capace di soddisfare anche i gusti più difficili grazie alla sua versatilità. Il cappotto potrà essere scelto semplice o più elaborato, corto, lungo oppure colorato. I meno estrosi prediligeranno i classici cappotti color cammello, nero o bianco ma non sono gli unici da scegliere. Infatti, in questa stagione 2022/2023 nei negozi i colori stanno surclassando i toni neutri. Dalle grandi catene ai grandi marchi sarà possibile scegliere il cappotto super colorato che più fa per noi.

Come abbinare il cappotto colorato con eleganza

Per abbinare i cappotti colorati con uno stile che non ci farà passare inosservati sarà sufficiente seguire il proprio istinto. Tra i colori che spopoleranno maggiormente in questa fredda stagione troviamo il rosso ma anche il fucsia, il giallo e il verde. Ideali per chi ama distinguersi. Il cappotto fucsia potrà essere tranquillamente abbinato ad un classico paio di blue jeans e una camicetta con maglioncino chiari. Utile anche per smorzare un outfit total black composto da jeans e dolcevita neri. Il cappotto rosso sarà molto bello abbinato con il rosa, nonostante in molti li ritengano due colori impossibili da abbinare. Le tonalità di rosso ideali da essere indossate sono diverse, da quelle più chiare e brillanti a quelle scure.

Un rosso sangue che ben si sposerà con il nero. Un altro colore molto in voga è il verde, anche qui di diverse tonalità. Il verde sarà perfetto con una maglia a righe bianco e nero in abbinamento ad un paio di jeans o pantaloni neri o bianchi. Ancora, si potranno scegliere diverse tonalità di verde tra cappotto e gonna o maglione. E il giallo come si abbina? Il giallo non è un colore facile, specialmente nella stagione invernale. Bellissimo con un maglioncino bianco o pantaloni Vicky sui toni del bianco e nero. Bellissimo, poi, con il rosso o con diverse tonalità di verde.

Cosa comprare

Si è, quindi, visto come abbinare il cappotto colorato ma quali comprare? Come si scriveva in precedenza, la scelta è veramente vasta. Da Zara, per esempio, un cappotto rosa scuro in lana a 139 euro o, al medesimo prezzo, di un meraviglioso rosso. Per il verde si potrà optare per un cappotto di Stefanel da 230 euro o Imperial a 189 euro. Per gli amanti del giallo ottimo il cappotto proposto da Massimo Dutti a 399 euro o Weekend Max Mara a 494 euro.