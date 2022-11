Abbinare sciarpa e cappello con uno stile perfetto per la stagione invernale e le basse temperature

L’inverno è arrivato e le temperature sono ormai molto basse. In molte zone di Italia, infatti, la pioggia e le prime nevi hanno portato il termometro a livelli invernali. Questo ha spinto moltissime persone a tirare fuori sciarpa, cappello e guanti per affrontare il periodo senza ammalarsi. Coprire gola, bocca, orecchie e testa è molto importante, specialmente se si è particolarmente sensibili al freddo. Se per tenere al caldo i piedi abbiamo gli stivaletti con o senza tacco, per le estremità superiori possiamo provare accessori dai mille colori. Colorati, a tinta unita ma anche leopardati, come vuole la moda del momento.

Abbinare la sciarpa con il cappello e i guanti potrebbe sembrare difficile ma, in realtà, è davvero un gioco da ragazzi. Sarà importante cercare di scegliere modelli nei medesimi tessuti e dai colori simili o complementari. Da un lato, infatti, sarà molto importante cercare di abbinare lana con lana e, ad esempio, ciniglia con ciniglia. Questo permetterà di creare meno confusione tra i diversi accessori. I colori, poi, andrebbero scelti con stampe simili o tinta unita quando si ha timore ad osare contrasti o colori forti. Ma ecco come abbinare questi tre importanti accessori invernali senza sfigurare.

Abbinare sciarpa e cappello con uno stile perfetto dalla mattina alla sera

Le sciarpe potranno essere scelte in diversi tessuti e con diverse lunghezze. Le più corte sono adatte per occasioni maggiormente eleganti, al contrario le più lunghe per i momenti informali. Per i cappelli ottimi quelli a tesa larga, ma anche i classici cappellini in lana o quelli con pon pon. Anche i guanti potranno essere scelti in tessuti e modelli differenti, da quelli eleganti in pelle a quelli informali in lana. Chi ha un look classico costituito da cappotto, jeans e maglioncino potrà sfruttare le sciarpe lunghe e informali abbinate ad un capello largo e ad un paio di guanti in pelle.

Gli outfit più sportivi, invece, vedranno come protagonista il cappello in lana, anche tipo basco, abbinato ad una sciarpa del medesimo colore. Ideali il nero sul nero, rosso su rosso ma anche il bianco. Nella scelta della sciarpa si potrà avere più margine di manovra, dal momento che si potrà tranquillamente scegliere anche in diverse fantasie. Il cappello, invece, meglio in tinta unita.

Dove comprare

Sciarpe, cappello e guanti si potranno acquistare in negozi specializzati, ma anche nelle catene del fast fashion od online. Da Zara, ad esempio, i cappellini in diversi colori, dal nero al bianco passando per il verde bosco, hanno prezzi inferiori ai 16 euro. Lo stesso si potrà affermare per la sciarpa a meno di 13 euro. Su Zalando, invece, si potranno trovare diversi marchi a prezzi diversi, dai 44 euro di Guess ai 18 di Bershka. I prezzi per i cappellini potrebbero variare a seconda di materiale e inserti. Infatti, quelli con pon pon in pelliccia costeranno molto di più. Certo è che riusciremo ad abbinare sciarpa e cappello con uno stile perfetto dalla mattina alla sera.