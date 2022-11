Come abbinare gli stivaletti in inverno per essere alla moda in ogni occasione

L’autunno è arrivato e si sta avviando alla conclusione. Dare il benvenuto all’inverno tirando fuori cappotti, calzature, guanti e cappelli per contrastare il freddo. Dopo un periodo di caldo estremo, infatti, sembra che le temperature si siano abbassate. Tra le scarpe più apprezzate, oltre agli anfibi e agli stivali, troviamo i tronchetti. Conosciuti anche con il termine inglese ankle boots si tratta di modelli perfetti per affrontare la stagione con stile.

Tra i modelli che si potranno scegliere ce ne sono tanti da provare e indossare per essere alla moda. Molte, però, si chiedono come indossare queste calzature per evitare uno stile banale e già visto. Oggi si vedranno alcune idee per indossare i tronchetti con stile a tutte le età. Si tratta, infatti, di calzature ideali per qualsiasi fase della vita.

Come abbinare gli stivaletti in inverno anche con i pantaloni

I tronchetti potranno essere indossati con diverse tipologie di pantalone. Da quelli a zampa con fondo sfasato a quelli skinny. Per allungare la gamba si consiglia di utilizzare pantaloni palazzo dello stesso colore del tronchetto. In questo modo si minimizzerà la dimensione di cosce e polpacci. Un buon modo per sfinare e allungare la gamba, si farà sembrare subito più alte. Tutte coloro che, invece, prediligono i jeans stretti potranno optare per quelli skinny. La regola generale sarà sempre quella del tono su tono per sfinare la gamba. I pantaloni colorati saranno ideali con tronchetti neri oppure ottima la combo cammello con cammello.

Con la gonna

I tronchetti, poi, saranno perfetti anche abbinati a gonne e vestiti. Per le gonne ottimo scegliere quelle lunghe che, coprendo la scarpa, allungheranno la gamba. Lo stesso vale per i vestiti, meglio lunghi che corti. Se si vogliono mettere in mostra le gambe, poi si potrà optare per gonne corte o vestiti mini. Con un paio di collant neri le gambe sembreranno davvero lunghissime.

Ottimi anche con le gonne a ruota o le classiche gonne a tubo. Nel primo caso, perfetto per le clessidre, si minimizzeranno i fianchi mettendo in risalto le gambe. Le seconde, invece, ideali per mettere in risalto glutei e gambe. Qualsiasi fisico risalterà al massimo con questa tipologia di scarpa che potrà essere scelta con o senza tacco. Per un look più grintoso si potranno scegliere tronchetti in pelle nera con tacco largo da abbinare ad una mini in pelle con cerniere e a una maglia collo alto, sempre nera. Quindi, ecco come abbinare gli stivaletti in inverno senza fatica.

Quali stivali comprare

Tra i tronchetti più gettonati troviamo quelli proposti da Zara con tacco squadrato a circa 60 euro. In alternativa al solito nero quelli scamosciati in stile cowboy a circa 70 euro. Per chi vuole investire una somma di denaro più consistente ci sono gli stivaletti di Saint Laurent con stelle scontati del 55% su Yoox, da 822 euro a 369 euro.