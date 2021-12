Fino a qualche anno fa, negli anni ’80 e ’90, li chiamavamo “fuseaux” ed erano dei semplici pantaloni aderenti utilizzati tantissimo per fare sport o per rimanere comodi in casa.

Oggi i leggings sono un must che ogni donna ha nell’armadio, un vero jolly per occasioni informali ed anche più particolari. In realtà, questo capo risale alla fine degli agli anni ’50 quando Audrey Hepburn li indossò nei celebri film “Sabrina” e “Cenerentola a Parigi”.

I primi modelli erano impreziositi da un passante sotto il piede, che rendevano questo pantalone comodo e avvolgente. Chi li indossa non può sbagliare, anche chi possiede un fisico più gentile, sono adatti a tutte le età e forme.

Inoltre, esistono talmente tanti modelli, colori e stili che impossibile non trovarne uno adatto al proprio look. Ma quest’anno spopola sicuramente la versione in pelle, o eco pelle, che dona una certa personalità e stile, non trascurando la femminilità e l’eleganza, se indossati con gli accessori giusti.

Non solo pantaloni, ecco come abbinare i leggings di pelle per essere seducenti e alla moda anche senza tacchi

Confortevoli e caldi, come fare a rinunciare a questo comodo fuseaux di nuova generazione? Adatto a tutti i tipi di conformazione, perché abbinati in un certo modo possono nascondere i rotolini di grasso. Ma se avessimo difficoltà ad abbinare il modello in pelle, esistono svariati modi per avere un outfit invidiabile, senza dover indossare per forza dei classici pantaloni.

Quindi, non solo pantaloni, ecco come abbinare i leggings di pelle per essere seducenti e alla moda anche senza tacchi, puntando ad uno stile da copertina.

A seconda dell’occasione, anche le over 50 possono metterli con un semplice abito o vestito, sopra il ginocchio o sotto i glutei. Il top sarebbe scegliere colori come il nero, bianco, cipria, ma se volessimo osare allora optiamo per quelli sgargianti e allegri, come fucsia o il blu elettrico.

Per le feste, invece, indossiamo una leggera camicia oversize con qualche dettaglio o accessorio per essere più affascinanti. Mettiamo sopra un cardigan retrò o un elegante blazer per fare un figurone con amici e parenti.

Scarpe e cappotto

Per quanto riguarda le scarpe, avremo l’imbarazzo della scelta per ottenere diversi tipi di stile. Non è necessario mettere scarpe alte con il taccio per essere attraenti, basterà indossare un sofisticato mocassino lucido o edgy, impreziosito con perle o strass. Per un look più sportivo e casual, optiamo per dei pratici tronchetti bassi e senza tacco.

Scegliamo un soprabito casual o più raffinato, come una lunga mantella color cammello, una pelliccia ecologica sopra il ginocchio o un classico cappotto nero.

