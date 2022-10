Come abbinare i jeans in autunno per essere eleganti anche dopo i 60 anni

“Le mode passano, lo stile è eterno” è una frase attribuita a Yves Saint Laurent, uno dei maestri della moda dello scorso secolo. Parafrasando questa affermazione potremmo dire che indipendentemente dalle tendenze del momento esistono alcuni capi che resistono alla prova del tempo.

Tra questi ci sono sicuramente i mitici jeans. Tutti ne abbiamo molte paia nell’armadio, di forme e disegni diversi. Oggi capiremo come abbinare i jeans in autunno per apparire comode e al top indipendentemente dall’età anagrafica.

I jeans neri sono i pantaloni must have della stagione

Le tendenze della moda autunno inverno 2022 2023 annunciano il ritorno dei vestiti e accessori rock degli anni ’60 e ’70. Uno stile che fa dei jeans neri il suo fiore all’occhiello. Se ci siamo sempre chiesti come indossarli siamo nel posto giusto.

Se amiamo il total black il look giusto è quello che mette insieme pantalone nero, giacca in pelle e anfibi. Per chi vuole creare contrasto nei colori, invece, il consiglio è quello di abbinare il jeans a un gilet bianco o beige.

Per l’ufficio, infine, il look comodo ed elegante è quello formato da maxi-giacca, polo e jeans nero a sigaretta.

Tornano di moda quelli larghi e a palazzo

I jeans neri non sono gli unici pantaloni che indosseremo con orgoglio nei mesi più freddi. Un’altra tendenza che arriva direttamente dallo street style americano è quella dei jeans larghi e a palazzo. Pantaloni comodissimi che nascondo i fianchi larghi e sono adatti per le donne di qualsiasi età. Ma soprattutto che possono essere indossati sia a lavoro che durante gli appuntamenti mondani.

Durante il giorno proviamo a portarli con un paio di sneakers vintage e una T shirt. La sera sostituiamo la scarpa da ginnastica con uno stivaletto e la T shirt con una camicia color pastello e il gioco è fatto.

Come abbinare i jeans in autunno con giacche e cappotti

Chiudiamo con uno degli abbinamenti che crea le maggiori indecisioni, ovvero quello tra jeans e giacche e cappotti. Se vogliamo esaltare al massimo un capo come il jeans e trasformarlo in un pantalone elegante, è fondamentale scegliere il capospalla giusto.

Per fortuna questo autunno abbiamo l’imbarazzo della scelta. Il classico chiodo in pelle è tornato prepotentemente di moda e si sposa alla perfezione col jeans. Idem la giacca in denim per creare un abbinamento ton sur ton davvero sobrio e irresistibile.

Nelle occasioni più chic e formali possiamo rispolverare un grande classico: il trench. Il cappotto lungo resiste alla prova delle stagioni della moda e insieme a jeans e stivali è il capo perfetto per fare colpo.

