Mele da usare per la torta o lo strudel e la ricetta per farle cotte in forno

Uno dei frutti più amati da grandi e bambini è la mela. Si presta a tantissime preparazioni e ne esistono tante varietà.

La mela è la protagonista non solo delle nostre tavole in ogni stagione, ma anche di tanti racconti. Pensiamo a quella d’oro che Paride donò ad Afrodite, decretandola la più bella dell’Olimpo. In molti attribuiscono alla mela la specie di frutto proibito che mangiarono Adamo ed Eva. È doveroso pure citare Biancaneve che cadde in un sonno profondo dopo aver morso la mela della matrigna.

Alcuni tipi di mela

Da Nord a Sud si coltivano mele con passione e soddisfazione. Ogni varietà si presta a ricette diverse. Per esempio c’è la Red delicious. Il fondo ha di solito 5 punte, la buccia è rossa e liscia, mentre la polpa bianca è dolce e croccante. Si presta bene per il fine pasto o come spuntino a crudo. Può accompagnare anche taglieri di salumi o coppette di crema pasticcera.

La Granny Smith è la mela verde dal sapore un po’ aspro. Si usa ad esempio nelle insalate e nei centrifugati. Frullata e unita alla panna potrebbe essere un ripieno particolare per canestrini di pasta sfoglia.

2 varietà di mele da usare per la torta o lo strudel

Un’altra mela molto apprezzata è la Renetta. Il nome deriva dal francese reine, regina. Il colore è giallo con a volte sfumature verdi, mentre la buccia al tatto è leggermente rugosa. Ha un sapore acidulo e dolce. È il tipo ideale per preparare la classica torta di mele, la cui ricetta spesso varia da una famiglia all’altra. Si presta benissimo anche per fare lo strudel. La Renetta può servire anche in alcune ricette salate. Si può mangiare a crudo da sola o in macedonie.

Tra le più conosciute e diffuse c’è la Golden delicious. La buccia è gialla e liscia, a volte con sfumature rosse e verdi. La polpa è succosa e poco acidula. Questa mela si può usare nelle insalate, nelle ricette con carne di maiale e nei ripieni salati. Ottima a crudo a fine pasto ma anche nei frullati e nelle macedonie. Può sostituire la Renetta nelle torte o nello strudel.

Una ricetta della nonna

Per quanto riguarda la cottura in forno, in generale si potrebbero usare quelle che più piacciono. Data la temperatura, però, sarebbe preferibile comprare quelle con la polpa più soda e meno granulosa.

Per fare delle golose mele al forno occorrono:

mele biologiche (Red delicious, Golden o altre);

acqua;

zucchero;

frutta secca tritata (noci, mandorle ecc.);

uvetta;

cannella;

noce moscata.

Mettiamo in un contenitore con dell’acqua l’uvetta per farla deidratare. Laviamo le mele e con uno strumento adatto o il coltello togliamo il torsolo. Tritiamo la frutta secca, aggiungiamo un pizzico di cannella e di noce moscata. Ora strizziamo l’uvetta e uniamola agli altri ingredienti. Mettiamo le nostre mele su una teglia con un po’ d’acqua sul fondo. Prendiamo il composto e inseriamolo ora al centro della frutta. Cospargiamo di zucchero semolato e inforniamo per 30 minuti, cuocendo a 200 gradi.

Abbiamo visto che ci sono alcuni tipi di mele da usare per la torta o lo strudel oppure da mangiare a crudo e al forno. Tutte, comunque, sono ricche di acqua e anche di vitamine e sali minerali utili per il nostro benessere.

Lettura consigliata

Una squisita torta di mele senza burro buona anche per chi ha glicemia e colesterolo un po’ alti