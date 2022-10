Come abbinare il leopardato anche a 50 anni in modo elegante o casual

Come ogni stagione anche questo autunno porta con sé molte novità dal punto di vista stilistico. Il ritorno degli anni 2000 con jeans a vita bassa e scarpe dalle suole esagerate segna un punto di svolta rispetto agli anni passati. Negli scorsi anni, infatti, la moda era stata invasa da pantaloni a vita alta e aveva lasciato in disparte il resto. Tra i grandi ritorni di quest’anno, poi, possiamo trovare anche il leopardato declinato in diversi modi. Dalle camicette ai pantaloni passando per i cappotti non ci sarà capo o accessorio al riparo da questa tendenza.

In molti ritengono complicato abbinare i tessuti animalier, eppure non c’è niente di più semplice. Sarà, infatti, sufficiente tenere fede al proprio essere per evitare di strafare e trasformarsi nella caricatura di se stessi. Oggi si cercherà, quindi, di capire come abbinare i capi leopardati con maestria e come sfoggiarli con sicurezza per strada. Capi e tonalità che saranno perfetti a qualsiasi età, dai venti ai settant’anni e oltre.

Come abbinare il leopardato anche a 50 anni

L’abbinamento più semplice e classico è quello che vede una camicetta leopardata abbinata ad un paio di semplici pantaloni neri. A completare il tutto un cappotto nero o color cammello. In alternativa, poi, sempre la camicetta sarà perfetta con una gonna corta o di media lunghezza. Utile per le occasioni meno formali per sdrammatizzare un look troppo serio. Ma non esiste solo la parte superiore. Si potrà anche optare dei pantaloni leopardati o zebrati sia come jeans che come pantaloni in raso. In questo caso, per andare sul semplice, la parte superiore potrà essere nera. Altrimenti un dolcevita cammello per creare un outfit tono su tono perfetto anche per l’ufficio. Il bello del leopardato, però, è proprio la sua capacità di adattarsi a qualsiasi outfit. Ideale anche con il rosso o con il bianco.

Un esempio potrebbe essere pantalone rosso e camicetta leopardata per un outfit che non permetterà di passare inosservati. In commercio, poi, si potranno anche trovare diversi vestiti maculati sia lunghi che corti. Si potranno abbinare ad una décolleté nude per un look più elegante e sobrio. Per un abbinamento più casual, poi, si potrà anche scegliere un paio di anfibi o di scarpe da ginnastica tipo Jordan. Come capospalla l’immancabile trench beige oppure un cappotto della medesima tonalità. Perfetto anche il nero. Da non dimenticare, poi, le borse da scegliere più o meno capienti ma sempre d’effetto. Sono molte le borse che renderanno indimenticabile anche l’abbinamento più semplice. Invece di lasciarlo riposto nell’armadio, ecco come abbinare il leopardato anche a 50 anni.

Cosa comprare

Tra i capi che si possono acquistare in negozio ne troviamo di diversi modelli. Da Zara, per esempio, si possono trovare vestiti corti o lunghi a prezzi che vanno dai 40 euro ai 60 euro. Le tonalità sono diverse, scure o chiare a seconda delle proprie preferenze. Ma il leopardato si troverà tranquillamente anche da H&M, Bershka e altri brand. Massimo Dutti, ad esempio, propone una camicia maculata a circa 60 euro mentre Mango a 50 euro dei pantaloni a gamba dritta.