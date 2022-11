4 idee per imparare ad abbinare la borsa al cappotto per un inverno alla moda

L’inverno si sta avvicinando e le temperature si sono abbassate in quasi tutta Italia. In molti hanno già deciso di tirare fuori dagli armadi cappotti e giacche pesanti. Un modo per affrontare l’inverno con stile, sempre all’ultima moda. Quando si indossa il cappotto sarà ottimo fare attenzione a quale borsa abbinare oltre che salvaguardarne il tessuto con il corretto lavaggio. Si potranno abbinare diverse tipologie di borsa, dalle tote passando per le tracolle e le pochette. A seconda dell’evento e del momento della giornata sarà necessario utilizzare tipologie di borsa diverse. Oggi si cercherà di capire quali borse abbinare ai diversi tipi di cappotto.

4 idee per imparare ad abbinare la borsa e essere al top

Tra i cappotti più apprezzati troviamo quelli con la cintura in vita. Cappotti molto diffusi che possiamo vedere nello street style in tutta Italia. Questo anche perché si tratta di modelli perfetti in qualsiasi momento della giornata e, soprattutto, abbinati a jeans o a pantaloni eleganti. La borsa perfetta con questo tipo di cappotto è quella con manico corto o una clutch. Tra i modelli più indicati troviamo i modelli come le baguette proposte da Fendi. In alternativa anche una borsa come la Prada Cleo oppure la Jackie di Gucci.

Cappotto classico

Il più gettonato tra i cappotti è quello classico con chiusura abbottonata. Da scegliere in diversi colori e stili sarà perfetto abbinato ad una borsa a tracolla di medie dimensioni. Per i look più sportivi si potrà utilizzare un marsupio dall’Eastpak a quelli venduti da marchi come Adidas o Nike. Per le più fashioniste, invece, perfetti i marsupi di grandi marche come Valentino o Balenciaga. Con questo cappotto, poi, sarà perfetta anche la tote bag, conosciuta anche come shopping bag. Ottime quelle a sacca di MM6 Maison Margiela oppure l’Armani Exchange shopping bag.

Cappotto colorato o nero

Quando si sceglie un cappotto colorato sarà necessario optare per una borsa semplice. Nera, tono su tono o a contrasto a seconda delle proprie preferenze. Se, al contrario, il cappotto è di un sobrissimo nero sarà preferibile scegliere una borsa colorata. Fluo, color pastello o di colori accesi i migliori per far risaltare l’outfit. Tra le borse più gettonate della stagione troviamo anche quelle di Zara con stampa pitonata a circa 30 euro. Pitonato e leopardato, infatti, saranno una delle stampe più ricercate della stagione.

Cappotto oversize

Sul mercato, poi, possiamo anche trovare cappotti molto abbondanti che potrebbero creare delle difficoltà nel portare la borsa. In questi casi o nei casi di mantelle, invece, sarà possibile abbinare un marsupio. A differenza dell’altro caso, però, qui il marsupio dovrà essere portato sotto al cappotto. In questo modo eviteranno di formarsi pieghe e imperfezioni visibili sul cappotto. Lo stesso discorso si potrebbe fare con il cappotto dotato di tasche, specialmente se grandi. Ecco, quindi, 4 idee per imparare ad abbinare la borsa al cappotto.