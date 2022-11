Come scegliere il sugo migliore per gnocchi e orecchiette, ravioli e spaghetti o maccheroni

È proprio vero che a ogni pasta è dedicato un sugo. Ad esempio potremmo scegliere un sugo da abbinare agli spaghetti o delle tagliatelle. Oppure una salsa per delle conchiglie, delle orecchiette o dei cavatelli. Per scegliere il sugo migliore vediamo alcuni consigli.

Bisognerà intanto scegliere la pasta. A meno che non volessimo acquistare la pasta, si potrebbe preparare da sé. Anche per la pasta fatta in casa c’è una farina migliore.

Una volta scelta la pasta, si passa alla preparazione del sugo. A volte si fa sempre il solito sugo, ma non dovrebbe essere così. Se la pasta ha forme diverse non è tanto per una questione di occhio. In effetti le diverse forme di pasta rispondono all’esigenza di abbinarle a sughi diversi. Ogni pasta infatti si sposa meglio con un certo tipo di sugo.

Come scegliere il sugo migliore per gli spaghetti

A determinare il sugo da abbinare alla pasta conta molto la forma geometrica della pasta stessa. Prendiamo ad esempio gli spaghetti, forse la pasta più mangiata nel Mondo. Il fatto che questi una volta cotti si aggroviglino fra di loro, permettono di portar via con sé anche dei cibi sminuzzati nel sugo semplice. Sono perciò adatti a sughi con verdure tritate, carne macinata oppure sughi di mare. Oltre al sugo semplice con basilico, si possono abbinare a sughi con melanzane e zucchine tritate. Ma anche con besciamella, sugo rosso con mozzarella tritata e così via.

Quale sugo per le tagliatelle

Le tagliatelle amano dei sughi più densi rispetto agli spaghetti. Il classico ragù alla bolognese, ad esempio, ma anche delle salse cremose a base di formaggio, funghi e tartufo.

Quello per penne, tortiglioni e pasta tubolare

Per questo tipo di pasta ci vuole un sugo più denso, un po’ oleoso in modo da creare una certa vischiosità. Se è pasta corta si può abbinare a minestroni e sughi di verdure. Per i tortiglioni e le penne vanno bene il ragù, la salsa all’amatriciana e i sughi più strutturati.

Per la pasta rigata, come le penne, meglio si addicono i sughi più lisci, delicati e oleosi. Infatti avendo poca capacità di presa, questa è compensata dalle righe presenti sulla pasta, che bloccano il sugo all’interno.

Il sugo per la pasta a conchiglia, orecchiette e simili

Per questo tipo di pasta ci va un sugo a densità media. Oltre ai sughi, dei cibi si abbinano bene, come le classiche orecchiette alle cime di rapa.

Gli gnocchi di patate e il suo sugo per i ravioli

Per vedere come scegliere il sugo migliore per gli gnocchi, potremmo sceglierne uno a base di formaggio. Quest’ultimo porta il sugo a fermarsi sugli gnocchi, senza scivolare.

Per i ravioli dipende dalla composizione. Per i delicati ravioli di ricotta, va bene un sugo semplice o una salsetta con burro e salvia. La stessa si adatta bene ai ravioli di ricotta e spinaci. I ravioli in genere si adattano bene alle salse delicate che sappiano esaltare e non coprire i gusti del ripieno. È il caso dei ravioli al salmone.