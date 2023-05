Come abbinare gli shorts e minigonne: 5 modelli estate a meno di 29,99 € copiando il look della tennista Camila Giorgi

La pioggia di queste settimana ha fatto crescere la voglia d’estate. A maggio inizia a farsi sentire il desiderio di vacanza ed anche di rinnovare l’armadio. Per l’estate le collezioni moda mare propongono minigonne e pantaloncini shorts ma attenzione a commettere errori di abbinamento.

Dobbiamo badare a non essere mai esagerati perché cadremmo nella volgarità esatto contrario dello stile. La tennista Camila Giorgi indossa spesso nel tempo libero abiti mini e shorts creando outfit sempre nuovi ed originali. Fra le tendenze affermatesi per la prossima stagione riscontriamo una lunghezza leggermente superiore rispetto ai micropantaloncini di moda sino all’anno scorso. Vediamo quindi 5 capi mini che saranno di tendenza per la prossima estate e che ci permetteranno di essere sempre alla moda con abbinamenti esclusivi.

Come abbinare gli shorts e minigonne: da Calzedonia a H&M

Calzedonia propone nella sua collezione Beachwear un modello di shorts in cotone a 15,90 € davvero comodo da tenere nell’armadio. I pantaloncini hanno un elastico alto in vita a punto smock. Non occorre stirare anzi consigliamo di arrotolarli in modo da assumere un effetto stropicciato. Vengono proposti in rosso acceso, verde brillante, rosa acceso, nero e verde turchese. Scegliamo il colore verde acceso che è fra i quelli che spesso sceglie Camila Giorgi. Abbiniamo gli shorts Calzedonia ad una maglietta in cotone con manica a farfalla o a petalo. In questo caso l’errore da non commettere è l’accostamento di due tessuti dalla consistenza diversa.

Dobbiamo quindi scegliere tessuti in cotone leggero meglio ancora se cotone crêpe. Un sandalo con lacci alla schiava in color nude faranno risaltare le nostre gambe. Un altro modello da tenere nel nostro guardaroba è il modello Shorts in denim Bermuda High Curvy Fit di H&M a 29,99 €. Questo modello a vita alta è studiato per esser morbido sui fianchi e pertanto è adatta a tutte coloro che hanno i fianchi leggermente larghi od il fisico a pera. Gli Shorts vengono proposti anche in denim chiaro. Possiamo optare per un look boho chic abbinandoli ad una blusa in pizzo Sangallo bianca, di tendenza quest’estate, ed una ballerina bianca in vernice. In alternativa possiamo utilizzare questi shorts H&M per un look da cowgirl urbane come spesso fa Jennifer Aniston. Indosseremo shorts neri con stivali camperos color cuoio.

Le minigonne moda estate 2023: da Ovs a Zara

Da Ovs troviamo la minigonna modello PIOMBO in cotone crochet dotata di fodera in nuance. La minigonna in colore greggio è davvero versatile: possiamo abbinarla ad un semplice top nero in cotone e sandali con zeppa in juta. Il prezzo è di 29,95 €. Terranova propone una gonna pantalone Sangallo bianco ottico. Sarà davvero un capo indispensabile della prossima stagione. Il prezzo è di 19,99 € e potremo indossarla insieme ad un top monospalla con balza. Noi consigliamo un gilet cropped dal taglio sartoriale in denim. Ai piedi calzeremo invece delle Mary Jane estive rigorosamente bianche. Infine da Zara non possiamo non notare la gonna pantalone a vita alta con sovrapposizione a portafoglio in stile pareo a 25,95 €. Abbiamo questo modello ad un paio di slingback ed un blazer cropped in nuance con collo alla coreana.

Ecco dunque come abbinare gli shorts e minigonne: sarà un gioco da ragazzi esser sempre attuali ed alla moda con un piccolo budget.