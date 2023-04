Gambe perfette a 40 o 50 anni grazie ai trucchi e i segreti di Caterina Balivo, Benedetta Parodi ed Alessia Marcuzzi

Avere gambe lunghe e snelle è un dono di natura: lo sanno bene star come Caterina Balivo, Benedetta Parodi e Alessia Marcuzzi. Ecco, però, alcuni trucchi e suggerimenti di stile da copiare per valorizzare questa parte del corpo e attirare gli sguardi di tutti.

Per gambe perfette non ci sono solo trattamenti estetici e fanghi, occorre scegliere gli abiti giusti. Dobbiamo giocare d’astuzia studiando le giuste pose e indossando le calze e scarpe giuste.

I trucchi di Caterina Balivo per gambe perfette

Nelle foto di Caterina Balivo, le gambe sono sempre in bella mostra. Snelle, dritte e con caviglie sottili. Noi “donne della porta accanto” come possiamo difenderci? Per prima cosa notiamo come la soubrette abbia sempre il punto spalle ben evidenziato con maniche a sbuffo, a petalo o a farfalla.

Questo espediente ci aiuta a diminuire la proporzioni della parte del corpo inferiore. Allarghiamo dunque il più possibile la linea delle spalle per snellire le gambe. Non dimentichiamo però anche le pose per le fotografie. Se siamo dotate di polpacci snelli alla Caterina Balivo la posa migliore per un click consiste nel poggiare il ginocchio di una gamba sull’interno coscia dell’altra. Le gambe saranno chiuse e quindi non volgari e ultrafemminili mentre dal ginocchio in poi saranno divaricate. Per i selfie ricordiamoci sempre di riprenderci dall’alto verso il basso. L’effetto ottico sarà quello di snellire la silhouette.

I segreti di Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha più volte dichiarato che le sue gambe sono storte e che a scuola veniva derisa per questo. Lei ha però saputo trasformare un punto debole “in grande ricchezza” con estrema ironia. Infatti Alessia Marcuzzi sfoggia sempre miniabiti o shorts mettendo in bella mostra le gambe.

Qualche segreto però ce lo ha svelato sul suo blog nel 2015. Per gambe sempre perfette utilizza dei prodotti che alterna: un cosmetico a base di olio, salvia e vitamina A. In alternativa la Marcuzzi usa un comune latte siero che si trova in farmacia che idrata senza ungere a base di acqua termale, acido ialuronico e olio essenziali. Costa meno di 16 €. Per quanto riguarda le scarpe via libera ai tacchi vertiginosi. Infine un altro tips per un effetto ”gambe chilometriche”: indossiamo pantaloni, shorts o minigonne con la vita alta magari utilizzando un bel cinturone alto. Le gambe cattureranno subito l’attenzione di tutti.

Gambe perfette a 40 o 50 anni

Benedetta Parodi ha appena passato la soglia degli anta ma davvero sembra non dimostrare la sua età, merito anche delle gambe toniche e affusolate. La Parodi è una sportiva, fa jogging e ha quindi polpacci discretamente muscolosi ma sa come sfoggiare gambe perfette. Vediamo qualche astuzia. La regina dei fornelli spesso indossa gonne oversize che sfiorano terra ma con ampi spacchi. La verticalità data dai”gonnelloni” fa sembrare le gambe ancor più lunghe. Inoltre l’effetto vedo non vedo può strategicamente aiutarci a nascondere piccole imperfezioni. La giornalista inoltre utilizza molto le scarpe pumps: questo ci suggerisce un altro trucco. Il piede nudo o una scarpa colore carne ci aiuta ad allungare le gambe. Si tratta di un effetto ottico che sfrutta la cromia omogenea. Infine badiamo sempre ad avere gambe abbronzatura perché la tintarella sfila.

Ecco quindi come sfoggiare gambe perfette a 40 o 50 anni grazie ai trucchi e i segreti delle star.