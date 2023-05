I migliori trolley con cui viaggiare nel 2023 secondo le classifiche dei siti specializzati

La valigia con le ruote è diventato un must per i nostri viaggi. Comodità e dimensioni contano, nei nastri bagagli degli aeroporti la presenza di queste valigie domina senza discussioni. Ecco le indagini che ci permettono di capire come spendere i nostri soldi in maniera intelligente.

Al giorno d’oggi è fondamentale scegliere voli low cost per risparmiare denaro e poter partire più spesso. Gli orari di questi voli sono proibitivi, ci si sveglia all’alba. Avere una valigia facile da fare e da trasportare ci rende l’impegno meno gravoso. E il biglietto dell’aereo costa meno. Risparmiamo perché portiamo il nostro trolley a bordo quindi le dimensioni devono essere la prima caratteristica cui guardare quando lo compriamo. Secondo Altroconsumo lo standard è diventato 55x35x20. È la misura che ci permette di non avere brutte sorprese quando ci presentiamo per l’imbarco.

Il sito ci dice di fare attenzione anche alla resistenza prima di fare un acquisto. I trolley vengono sbatacchiati da una parte all’altra ed è necessario che resistano agli urti. I trolley rigidi sono più resistenti di quelli morbidi, non si inzuppano quando piove e ci aiutano se trasportiamo oggetti che possono rompersi. Le ruote che girano su tutti i lati e le maniglie comode ma rinforzate sono altri elementi che non dovremmo trascurare in vista di un acquisto.

Punteggi completi

Tra i migliori trolley con cui viaggiare quest’anno secondo Convenienza.com abbiamo quello più capiente che è il Trolley Amazon Basics in classifica con un punteggio di 8.7. I punteggi sono il risultato di una media tra praticità, peso, capienza, materiali e versatilità. Quindi i giudizi ci aiutano veramente a fare la scelta migliore. Per esempio il trolley più versatile risulta quello Roncato Ironik con un punteggio di 8.6.

Il trolley più pratico sarebbe quello Aerolite ABS che ha raggiunto un punteggio di 8.5 mentre l’alternativa migliore sarebbe l’Hauptstadtkoffer Alex con un punteggio di 8.5. La scelta fatta dal sito come miglior prodotto è ricaduta sul trolley Cabin Max Manhattan che ha raggiunto il punteggio più alto di 8.8.

I migliori trolley con cui viaggiare nel 2023, conferme e novità

Anche QualeScegliere ha stilato una classifica personalizzata cui dare uno sguardo per avere una idea completa sui prodotti attualmente in circolazione che possono darci ampie garanzie. Partiamo dal quinto posto dove troviamo l’Eastpak Tranverz L con un punteggio di 8.4 su 10. In vendita a 154 euro. Al quarto posto troviamo la Roncato Starlight 2.0 con un punteggio di 9.9 su 10 e un costo di 112 euro. Al terzo posto si trova American Tourister Bon AirSpinner con un punteggio di 8.9 su 10 e un costo di 199 euro. Amazon, Arnaldo Pelletterie, Comunello e Target sono alcuni siti in cui possiamo trovare questi prodotti.

Al secondo posto il sito piazza ancora l’Hauptstadtkoffer questa volta modello Spree con un punteggio di 9 su 10 e un costo di 149 euro. Al primo posto come miglior trolley troviamo Samsonite S’Cure con un punteggio di 9.1 su 10 e un costo di 221 euro. Sono questi i migliori trolley con cui viaggiare nel 2023 secondo i siti che effettuano le indagini più accurate.