Per la salute di denti e ossa potremmo consumare questo alimento molto conosciuto

Nella nostra alimentazione l’inserimento delle verdure è di fondamentale importanza. È sempre bene anche rimanere aggiornati su quali alimenti sono di stagione, in modo da poter approfittare di tutti i benefici che hanno.

In modo particolare oggi parleremo delle cicorie. Per il loro sapore molto deciso non a tutti piacciono ma per il loro profilo nutrizionale dovrebbe essere consumata da tutti. I valori nutrizionali di un alimento sono un po’ come un biglietto da visita. Da qui capiamo la composizione dell’alimento, da cosa è fatto e possiamo già intuire alcuni dei suoi benefici.

Valori nutrizionali delle cicorie

100 grammi di cicorie presentano circa 23 kcal. I restanti valori sono i seguenti:

92 g di acqua;

1,5 g di proteine;

4 g di fibre;

0,7 g di carboidrati;

45 mg di sodio;

100 mg di calcio;

420 mg di potassio;

30 mg di magnesio.

Contiene anche altri minerali come il fosforo e il ferro ed è presente la vitamina C.

Per la salute di denti e ossa potremmo consumare questo alimento ma ha anche altre proprietà

Abbiamo detto dunque che già dai valori nutrizionali potremmo fare una prima analisi sull’alimento. Effettivamente, dei valori che abbiamo elencato, ce ne sono alcuni che saltano all’occhio. In primis è la presenza di acqua. L’acqua è un elemento fondamentale, in particolar modo negli alimenti come gli ortaggi. Se un cibo presenta tanta acqua vorrà dire che è molto diuretico e anche digeribile. Questo potrebbe aiutare a chi soffre di problemi legati alla digestione.

Le sue proprietà

Senza dubbio un altro valore importante è la presenza delle fibre. 4 mg possono sembrare pochi ma non lo sono. Le fibre giocano un ruolo importante, in quanto mantengono in equilibrio la flora intestinale. L’intestino infatti, grazie alla presenza delle fibre, si può mantenere in ottima salute. Può essere una cosa positiva proprio per chi soffre di stitichezza, in quanto aiuterebbe il transito delle feci.

La presenza dei minerali e delle vitamine

Non possiamo non parlare dei valori che abbiamo indicato di vitamine e minerali. Nello specifico del calcio e del potassio, per quanto riguarda i minerali, e della vitamina C. Entrambi i minerali, calcio e potassio, hanno un compito fondamentale nel nostro organismo. Nel corpo avvengono numerose reazioni chimiche e in alcune di queste i principali protagonisti sono proprio il calcio e il potassio. Il potassio regola la contrazione, anche quella del cuore, mentre il calcio è fondamentale per la salute di denti e ossa. In più possiamo dire che le cicorie sono dei potenti antinfiammatori e antiossidanti.