Chi lavora si lamenta spesso dei ritmi elevati, delle condizioni frenetiche e dei colleghi difficili da sopportare. Anche chi non lavora, però, sa bene cosa siano lo stress e l’ansia da lavoro. Infatti, non smetteremo mai di dire che la ricerca di un’occupazione potrebbe considerarsi alla stregua di un vero e proprio lavoro, seppur non retribuito.

A proposito di ricerca del lavoro, l’Italia si è messa in moto per riprendersi dagli effetti negativi della pandemia e garantire nuove opportunità ai disoccupati. Infatti, si rileva un incremento dell’occupazione già dal mese di gennaio, garantito da diversi settori, di cui due ci lasceranno piacevolmente sorpresi. Ci riferiamo ai settori del turismo e della ristorazione che proprio nei due anni del Covid hanno vissuto una crisi probabilmente senza precedenti.

D’altra parte, anche infermieri, operai specializzati ed esperti di marketing e informatica stanno vivendo un boom dal punto di vista professionale.

Tutto questo, però, non riguarda l’intero territorio nazionale, ma si estende a macchia di leopardo. Alcune Regioni, infatti, offrono maggiori opportunità professionali rispetto ad altre ed ecco una classifica che ci evidenzia quali sono le più floride in campo professionale.

Sarebbero queste le 5 Regioni italiane che offrono più lavoro nel 2022 secondo una recente classifica

La classifica a cui ci riferiamo proviene dal sito applavoro e quest’anno vede al primo posto l’Emilia-Romagna. È qui che la richiesta di lavoratori nel turismo e nella ristorazione si è fatta sentire più che altrove, così come anche del personale sanitario.

Quest’ultimo è molto richiesto anche dalla seconda classificata, la Lombardia, famosa inoltre per le opportunità in ambito commerciale. Proseguiamo con altre due Regioni del Nord, Veneto e Piemonte, rispettivamente al terzo e quarto posto. Anche qui le richieste riguardano soprattutto il Mondo dell’hospitality, ma il Piemonte si contraddistingue soprattutto nel campo tecnico, dall’analisi dei dati all’informatica.

Chiude la top five una Regione del centro, probabilmente inaspettata dopo questa carrellata tutta settentrionale: il Lazio. Anche qui il turismo sta vedendo una forte ripresa e ci si aspetta grandi risultati specialmente durante l’estate.

Dalla classifica appare evidente la predominanza del Nord rispetto al Sud Italia, ma non dimentichiamo un dettaglio molto importante. In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria ondata di concorsi pubblici che garantiscono tante opportunità lavorative anche al Meridione.

Sarebbero queste le 5 Regioni che danno più lavoro, ma anche da Roma giù qualcosa sembra stia finalmente cambiando.

Approfondimento

Finalmente è arrivato l’attesissimo e prestigioso concorso per 50 laureati che sognano di girare tutto il Mondo