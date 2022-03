Uno dei fiori che maggiormente rappresenta la bellezza della primavera è indubbiamente la rosa. Il suo fascino, i suoi colori e il suo profumo inebriante catturano tutti gli amanti della natura. Chi ha la fortuna di avere un giardino, difficilmente non ha al suo interno una pianta di rose. Che sia a cespuglio o rampicante, essa dà un tocco in più alla nostra area verde.

Nel mese di marzo i rami iniziano a ricoprirsi delle nuove foglioline. In attesa poi che la rosa esploda in tutta la sua bellezza in quello di maggio. Abbiamo già visto come effettuarne una talea, utilizzando un radicante molto comune che abbiamo in casa. Stiamo parlando dell’aspirina.

Oggi, invece, vedremo come riprodurre una rosa recisa, sfruttando un ortaggio comunissimo e una semplicissima bottiglia di plastica. Oltre a questo, ci serviranno un vaso da 16 centimetri di diametro, le punte di un trapano, un taglierino e una forbice da giardino ben affilata. Sappiamo che le rose recise hanno un ciclo di vita piuttosto corto. Tuttavia, quando appassiscono i fiori, possiamo comunque usarne gli steli per farne nascere di nuovi.

Il procedimento è piuttosto semplice. Si taglia innanzitutto il fiore appassito, più o meno all’aggancio della parte verde dello stelo. Stessa cosa faremo nella parte terminale, andando a fare un taglio “a salame”, quindi in obliquo, circa 5 centimetri sopra a essa. Quindi, con la punta del trapano, andiamo a forare la patata proprio nel centro.

Non solo per talea, ma con una patata e una bottiglia di plastica potremo ottenere una nuova pianta da questo fiore reciso

Chiaramente sceglieremo lo stesso diametro dello stelo della rosa, in modo che essa aderisca completamente quando la porremo all’interno del piccolo buco. Importante è che il gambo non esca dalla patata.

Poi la adageremo sulla terra che avremo messo sul fondo del vaso. Più o meno un paio di centimetri andranno benissimo. Ricopriremo la patata e 2 o 3 centimetri di stelo con del terriccio, arricchito con un po’ di compost. A questo punto, taglieremo in due la bottiglia di plastica che andremo a far indossare allo stelo dalla parte del collo. Essa servirà a proteggere la talea, soprattutto nelle giornate ventose. Non solo, perché la bottiglia fungerà da confine per l’acqua. Ovvero, quando andremo a innaffiare, dovremo farlo ai suoi bordi e non sopra la nuova piantina. L’acqua non deve, infatti, arrivare direttamente alla patata, ma il terriccio circostante deve rimanere sempre umido.

Si consiglia di utilizzare più di una rosa recisa, perché non è detto che la talea riesca in tutte. Dopo una trentina di giorni, dovremmo vedere i primissimi germogli della nuova piantina. Se così non fosse, non bisogna preoccuparsi. Infatti, la rosa non è tra le piante più facili da sviluppare con questa tecnica. Di conseguenza, è meglio avere a disposizione più steli, per avere una probabilità più elevata di successo. Non solo per talea, ma con una patata e una comune bottiglia è possibile provare a sviluppare delle nuove piantine di rose. In questo modo, non butteremo gli steli dei fiori recisi e proveremo a ridare loro nuova vita.