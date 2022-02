In ambito botanico, tutti sappiamo bene che esiste un calendario che indica i lavori da svolgere nell’orto e in giardino, mese per mese. Siamo ormai a fine febbraio. È giunto quindi il momento di cominciare a pensare alle attività da svolgere a marzo. In questo mese che sta per concludersi, ci siamo concentrati sulla piantumazione dei bulbi e la potatura di varie piante. In genere, a marzo le temperature cominciano a diventare più miti. Del resto, si va a grandi passi verso la primavera. Proprio per il costante rialzo delle temperature, anche marzo è indicato per l’attività di potatura. Il rischio gelate, soprattutto in alcune parti d’Italia, come il Centro e il Sud, si può considerare ormai superato.

Oltre a limone e olivo, ecco alberi e piante da potare a marzo per ricchi raccolti e fioriture meravigliose

Come già si intuisce dal titolo, bisognerebbe potare tutti gli agrumi e le piante di olivo in primavera, perché sono molto sensibili al freddo. L’ideale sarebbe quindi tagliarle a marzo, meglio se verso fine mese o, addirittura, a inizio aprile.

Poco resistenti al freddo, sarebbe necessario potare anche le Drupacee durante il mese di marzo. Rientrano in questa categoria:

il pesco;

l’albicocco;

il mandorlo;

il crespino;

l’uvaspina;

il susino;

il celastro.

Altri alberi da frutto che si dovrebbero tagliare e sistemare durante il mese che sta per sopraggiungere sono anche:

l’actinidia (albero del kiwi);

il nocciolo;

la vite;

alberi di piccoli frutti.

Inoltre, si devono anche potare tutte le piante che fioriscono in estate, come ad esempio le rose. In questo caso, la potatura è molto utile, in quanto serve per favorire la nascita di nuovi germogli che così cresceranno più forti e vigorosi. Le rose a cespuglio vanno accorciate in maniera piuttosto drastica. Di contro, quelle rampicanti e le rose antiche si devono potare in maniera moderata e senza esagerare. Di certo, vanno sempre tolti tutti i rami secchi, malati, troppo fitti e/o intrecciati tra loro.

Attenzione agli alberi da non potare

Come abbiamo potuto notare, sono molte le piante che vanno sistemate tramite apposita potatura in marzo. Tuttavia, ce ne sono altre che non vanno assolutamente tagliate in questo periodo. Si tratta di tutte quelle piante e gli arbusti che fioriscono in primavera. Questi, infatti, avranno bisogno di essere potati solamente quando i fiori saranno ormai già appassiti.

Ci stiamo quindi riferendo agli arbusti a fioritura precoce come:

gelsomini invernali;

forsiza;

biancospino;

albero di Giuda;

weigela;

lillà.

Quindi, oltre a limone e olivo, questi sono gli alberi di cui dobbiamo prenderci cura nelle prossime settimane.

Approfondimento

Si tramanda nel tempo ma pochi conoscono il segreto per aumentare il raccolto delle olive e la produzione dell’olio