Se abbiamo in casa figli che prediligono le bibite in lattina, sicuramente ci ritroveremo con i sacchi pieni per la raccolta differenziata. Invece, di eliminarle, ecco come abbellire a costo zero il nostro balcone quest’estate utilizzando le lattine usate. Questo articolo della nostra Redazione propone qualche suggerimento utile per rendere ancora più accogliente uno dei luoghi più usati dei prossimi mesi.

Delle originali lampade da esterno

Come abbellire a costo zero il nostro balcone quest’estate utilizzando le lattine usate, che diventeranno delle originalissime lanterne. Sicuramente una delle cose più suggestive che notiamo anche quando siamo in vacanza, è l’illuminazione notturna. Sia al ristorante, che in spiaggia, o nei locali, delle lampade e delle lanterne particolari attirano subito la nostra attenzione. Ecco, allora, che le nostre lattine faranno proprio al caso nostro, in versione sia da tavolo, che appese. L’idea che proponiamo è la seguente:

foriamo la lattina nella parte superiore dove c’è la linguetta;

coloriamo, magari con dei colori atossici, l’esterno della lattina, ricoprendolo, una volta asciutta, di perline, o adesivi fluorescenti. In questo, se abbiamo dei bambini, coinvolgiamoli, perché si divertiranno;

mettiamo all’interno delle candele, o, anche della citronella, che ci permetterà di creare anche delle fantastiche lampade antizanzare.

Dei pratici vasetti per le piante aromatiche

Non c’è balcone che d’estate non sia completo, senza le erbe aromatiche. Ricordiamo, che queste ultime sono spesso anche degli ottimi deterrenti contro insetti e zanzare. Ecco, allora, che, in linea con le lampade di cui sopra, possiamo creare, in maniera simile anche dei coloratissimi porta-piante aromatiche da sistemare sul balcone. In questo caso, possiamo anche pensare di rivestire le lattine con della stoffa colorata, o, ancora meglio del materiale che resiste all’umidità.

Un pensiero infine ai fumatori

Capita molto spesso di vedere sul tavolo del terrazzo un posacenere. Se abbiamo fumatori in casa, o, attendiamo ospiti che lo sono, perché non creare dei simpatici posacenere con le lattine avanzate? In questo caso, consigliamo di tagliare in basso le lattine, stando ovviamente molto attenti a non tagliarci. Una volta diviso in due, aiutandoci con un taglierino, potremo creare una specie di girasole, oppure semplicemente rivestire e colorare la superficie.

