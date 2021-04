Abbiamo visto nei giorni scorsi un articolo sull’importanza di contribuire alla salvaguardia delle farfalle e delle api. Per queste ultime abbiamo analizzato anche la loro importanza nella gran parte delle coltivazioni moderne. Se le api scompaiono, ad andarsene saranno anche tantissime colture primarie. Ecco, allora, che riempiendo il nostro balcone o il nostro giardino con queste piante stupefacenti permetteremo anche alle api di sopravvivere. Fiori, colori e profumi, che invaderanno casa, permettendo a queste piccole meraviglie della natura di trovare il loro habitat naturale.

Salvia e rosmarino attirano le api

Senza intanto andare a cercare chissà quali strane varietà, le api prediligono due piante aromatiche molto comuni: salvia e rosmarino. Per la prima, che sarà anche un ottimo sbiancante naturale per i denti, questo è il periodo giusto per piantarla. Le api sono attirate dagli splendidi fiorellini blu e viola che spuntano sulla punta dello stelo. Ricordiamo che la salvia è oltretutto una pianta perenne che ama il sole, ma resiste bene anche all’inverno. Riempiendo il nostro balcone o il nostro giardino con queste piante stupefacenti permetteremo anche alle api di sopravvivere, grazie al rosmarino. Pianta perenne, facile da coltivare e molto robusta, con la sua fioritura primaverile, è in grado richiamare a raccolta le piccole e laboriose operaie. Senza considerare il valido utilizzo che potremmo sempre fare in cucina con questa pianta.

Una pianta sconosciuta in Italia e incredibilmente robusta

Dopo aver visto due piante molto conosciute, ne citiamo una che in Italia ha davvero pochi fan: il Flox. È l’ideale per chi desidera una pianta ornamentale che fiorisca abbondantemente per tutta l’estate. Vive praticamente dell’acqua piovana, dato che dovremmo annaffiarla ogni 15 giorni. Presenta dei meravigliosi fiori rosa, che formano dei particolarissimi “paracaduti”, in grado di profumare e abbellire il verde di casa. Questa splendida pianta non ama però il freddo e, d’inverno, dovremmo coprirla.

La pianta preferita dalle api

Chiudiamo questa nostra rassegna con quella che potremmo davvero definire la pianta preferita dalle api: la Borragine. È una pianta annuale, ottimo antiparassitario ed è molto conosciuta anche in erboristeria. Presenta dei particolarissimi fiori stellati, dotati di una quantità elevata di nettare che attira le nostre amiche api.

