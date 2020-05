Va fatta un’importante premessa: al volante non si beve! Ma non si dovrebbe eccedere nemmeno se non si è il conducente del mezzo! In ballo ci sono le vite degli occupanti del veicolo e quelle delle povere eventuali vittime della strada. E delle loro famiglie. Il Codice della Strada non ammette ignoranza: un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l basta e avanza per far scattare la multa. Ci può stare quindi una serata di festa, ma bisogna poi mettere al volante chi non ha bevuto! Le statistiche non mentono: il 49% dei sinistri stradali è causato da eccesso di alcol, il 22% da uso di droghe. La multa varia da un minimo di 500 a un massimo di 2000 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso supera il minimo e arriva a 1,5 g/l, arresto fino a 6 mesi e sanzione da 800 a 3200 euro. Sospensione della patente fino a un anno. Oltre l’1,5 multe fino a 6000 euro e arresto fino a un anno e confisca del mezzo!

Come smaltire l’alcol

Ribadito quindi che non si beve al volante, come abbassare il tasso alcolemico e smaltire l’alcol per non incorrere in sanzioni? Va fatta innanzitutto una premessa: il tasso alcolemico non è uguale per tutti, ma varia addirittura da maschio a femmina. L’alcolemia comunque si abbassa mediamente di 0,15 g/l all’ora, in base anche al nostro metabolismo. Il mezzo migliore per pulirci dall’alcol è bere tanta acqua e quindi sudare. Si smaltiscono così i cosiddetti fumi dell’alcol. Si badi però che così facendo, ed è il massimo, si elimina circa il 3% dell’alcol nel sangue. Un rimedio più drastico, ma molto efficace è assumere caffè con limone e sale, per indurre il vomito ed espellere alcol.

Mai a stomaco vuoto

Lo stomaco pieno può essere un aiuto all’assorbimento veloce dell’alcol nel sangue. Secondo alcuni ricercatori australiani il “nashi”, succo di pera asiatica, in commercio anche in Italia, previene l’assorbimento alcolico nel sangue. Ecco quindi un altro sistema di come abbassare il tasso alcolemico e smaltire l’alcol per non incorrere in sanzioni.

L’efficacia dei tester tascabili

Ribadendo ancora una volta che la guida in stato di ebbrezza è un atto criminoso, prima di farlo, si può anche sottoporsi ai tester tascabili. In vendita ovunque, anche on line, sono affidabili per capire se mettersi alla guida o meno. Sono addirittura 10 i modelli ufficialmente riconosciuti dall’Unione Europea, rigorosamente monouso. Ce ne sono di tutti i tipi e prezzi, suddivisi anche per categorie di guidatori. Unitamente all’alcol test kit, è disponibile in commercio anche quello per le sostanze stupefacenti. Gli ultimi modelli sono in grado di rilevare immediatamente dalla saliva le eventuali variazioni oltre legge di alcol e droghe. Un piccolo accorgimento che può salvare tante vite e tante famiglie!

