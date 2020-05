Fate attenzione ai siti di cashback: la guida completa per navigare in sicurezza

Il cashback sta spopolando in Italia. Da quando si sono diffusi i pagamenti e le vendite online, moltissimi siti web hanno iniziato ad aprire una sezione appositamente dedicata al cashback. Si tratta, letteralmente, di rimborso. Questi siti, infatti, permettono a una piccola percentuale dei soldi spesi online, di tornare indietro. Solitamente il rimborso avviene sotto forma di accredito o di buono sconto. Ma, si sa, internet non è mai sicuro al 100%. Quindi fate attenzione ai siti di cashback, e leggete la guida completa per navigare in sicurezza.

Cosa sono i siti di cashback?

I siti di cashback sono delle piattaforme online che permettono al cliente di essere rimborsato di una percentuale di soldi che ha speso online. Con la crescita dell’e-commerce, sono state molte le piattaforme a raccogliere i rimborsi di diversi siti online da cui facciamo acquisiti e a rimandarli indietro sotto forma di buono. Non vi illudete, non è l’opera del buon samaritano. Il guadagno di questi siti, infatti, è duplice: da un lato ricavano soldi dal sito a cui ci hanno indirizzato, e dall’altro tracciano le nostre abitudini di consumo, così da alzare i prezzi degli oggetti che di solito compriamo.

A quanto ammonta il rimborso?

La maggior parte delle volte, il rimborso è sotto il 5% della spesa che abbiamo effettuato. Ma per chi è un veterano dello shopping online, la sorpresa a fine anno di cashback rimborsato potrebbe essere strabiliante!

Fate attenzione ai siti di cashback

Una cosa che tutti sappiamo bene, è che nessuno regala senza ricevere nulla in cambio. Questi siti di cashback, infatti, possono essere pericolosi. Secondo un’indagine di Retail Me Not, un terzo dei consumatori aumenta le proprie spese se il negozio da cui sta comprando offre un cashback. In più, è necessario verificare che altrove sul web, l’oggetto che state comprando non sia più economico. Spesso infatti il cashback è solo uno specchietto delle allodole, che vi farà credere di star risparmiando, quando in realtà state pagando un oggetto il doppio del suo reale valore.

Fate attenzione, poi, al fatto che non vi venga richiesto nessun accredito per accedere al cashback. Il servizio è gratuito, non si deve pagare nulla. Se il sito di cashback cui vi state iscrivendo, dovesse chiedervi se volete partecipare al programma pagando una piccola somma, diffidate, è una truffa!

I siti di cashback più sicuri

Il miglior sito di cashback in Italia è sicuramente Bestshopping: nella homepage potrete trovare una vetrina con i cashback più convenienti del momento, buoni spesa, codici sconto e rimborsi in denaro!

Altri siti che vi permetteranno di navigare nel mondo del cashback in sicurezza sono Cashback World, Cashback World, Satisapay, Cashbackdeals e Ti Frutta. Potrete anche invitare parenti e amici a contribuire per incrementare il salvadanaio destinato al vostro futuro.

Quindi fate attenzione ai siti di cashback: quella che vi abbiamo fornito è la guida completa per navigare in sicurezza. Così sarete certi che i vostri risparmi saranno al sicuro e che nessuna truffa sarà all’orizzonte!