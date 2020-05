Molto spesso siamo stufi della nostra vita. Magari troppo monotona, non ci piace la città in cui siamo e vorremmo fare una sola cosa: cambiarla. È possibile iniziare una nuova vita? Assolutamente sì. E a costo zero? Anche questo si può fare. Come iniziare una nuova vita a costo zero vivendo felici. Iniziare una nuova vita può essere un’ottima opportunità per fare scelte e prendere decisioni diverse. Tuttavia, farlo senza soldi può essere una vera sfida. Ma molto spesso sono proprio le sfide che permettono di scoprire lati della nostra persona mai visti.

Come iniziare una nuova vita a costo zero ed essere felici

Come prima cosa chiarisci i motivi per cui hai deciso di ripartire da zero. Rifletti per capire se stai creando una nuova vita per necessità o per desiderio. Se si tratta di una scelta basata su una necessità, devi pensare anche ai modi in cui devi migliorare la tua condizione. Se invece sei mosso dal desiderio, considera bene qual è la tua vita ideale. Potresti dover cambiare appartamento o casa per iniziare davvero una nuova vita. Oppure potresti aver bisogno direttamente di cambiare stato. Fai più ricerche possibili su internet, in modo da determinare la strategia migliore per usare i tuoi fondi limitati. Cerca dei posti in cui il costo della vita è basso e in cui è facile trovare lavoro. Per esempio, nelle isole Cook un appartamento costa circa 120 € al mese.

Partire da zero può significare tagliare molti legami personali, ma non sempre è necessario interrompere i contatti con le persone care. Scrivi una lista di tutti i tuoi amici e parenti, in modo da capire che ruolo dovrebbero avere nella tua nuova vita. Una cosa molto importante è cercare di creare obiettivi mensili, annuali, quinquennali e decennali. Rivaluta regolarmente questi obiettivi e cambiali, se necessario. Assicurati però che siano strettamente allineati con il tipo di vita che vuoi condurre in futuro. Suddividi ciascun obiettivo in una serie di passaggi realistici per rendere più facile la realizzazione del tuo obiettivo. L’ultimo step di fondamentale importanza è quello di cercare sempre esperienze emozionanti e nuove.

