Si dice spesso che le rughe intorno agli occhi siano il biglietto da visita di una persona allegra. In effetti, il nostro volto racconta agli altri le espressioni che siamo più soliti fare. Quindi, se sorridiamo più spesso sarà più probabile che si formino le cosiddette “zampe di gallina”. Le motivazioni però possono essere diverse e con le giuste attenzioni potremmo renderle meno evidenti o ritardarne la comparsa.

Perché si forma questo tipo di rughe

La pelle intorno agli occhi tende ad essere molto sottile e secca e sarebbe quindi più portata a mostrare i segni del tempo. In questa zona tende anche a stagnare la linfa e le sostanze nutritive arrivano con più difficoltà. Le rughe intorno agli occhi sono anche sintomo di idratazione insufficiente e di continue tensioni. Infatti, quando si strizzano gli occhi molto spesso, la pelle tenderebbe ad assumere quella forma. Per cominciare, una buona soluzione sarebbe scegliere quei cibi ricchi di vitamine che favoriscono la produzione di collagene. Sarebbe infatti questo a dare elasticità alla pelle e a contrastare le rughe. Inoltre, è essenziale mantenersi sempre idratati bevendo almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno. Se ci risulta difficile, inserire qualcosa nell’acqua potrà rendercela più appetibile senza esagerare con le calorie, come succede invece con molte bibite zuccherate.

Combattere le rughe intorno agli occhi non è mai stato così facile grazie a questi 3 semplici gesti quotidiani

Quando vogliamo curare la zona intorno agli occhi, dobbiamo ricordarci che questa ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle del resto del viso. Quindi, avrà bisogno di attenzioni e prodotti particolari, senza comunque fare grandi spese. Cominciamo lavando il viso con della semplice acqua e, al massimo, del sapone delicato. Asciughiamo e compiamo degli esercizi, pizzicando leggermente tutta la zona intorno agli occhi. Questo, infatti, renderebbe la pelle più elastica, contrastando l’avanzata delle rughe. Dopodiché passiamo all’idratazione, scegliendo un siero o una crema apposita. Massaggiamo la zona picchiettando leggermente con la punta delle dita. Questo stimolerebbe la circolazione, rallentando l’invecchiamento della pelle.

Infine, la terza abitudine che dovremmo prendere riguarda le nostre espressioni. Per combattere le rughe intorno agli occhi, dovremmo provare a renderci conto di quanto spesso corrughiamo questa zona, magari per il sole o per il continuo stress. In quei momenti, distendere il viso e farsi un velocissimo massaggio, non solo farà bene alla pelle, ma anche all’umore.