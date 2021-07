Gli esperti ormai ce lo ripetono da anni. Dobbiamo bere tantissima acqua ogni giorno, circa due litri. Eppure, non è semplice per tutti ricordarsi di bere. Alle volte ci sembra addirittura di non averne voglia. Se però ci offrissero un bel tè freddo o un cocktail, probabilmente non ci faremmo pregare due volte. Queste, infatti, sono delle bevande generalmente più appetibili di un semplice bicchiere d’acqua. Possiamo però risolvere questo problema molto facilmente e con benefici ancora maggiore rispetto alla semplice idratazione. Basta poco di questo frutto portentoso per dimagrire e combattere l’invecchiamento.

Acqua sana e saporita

Un modo semplice per invogliarci a bere più acqua potrebbe essere quello di dargli sapore. Allo stesso tempo, dovremmo evitare di riempirla di zuccheri. Piuttosto, possiamo approfittarne per aumentare le sue proprietà benefiche. Per questo, soprattutto durante l’estate, l’ideale è mettere della frutta fresca nell’acqua. Si tratta di un’infusione a freddo, che può trasferire sapore e benefici al classico bicchiere d’acqua. Per ottenere risultati migliori possiamo anche aggiungere la spremuta di qualche frutto in una bottiglia piena d’acqua. Ma quale frutto utilizzare?

Basta poco di questo frutto portentoso per dimagrire e combattere l’invecchiamento

Il frutto perfetto pensa pulire la nostra acqua è certamente il limone. Questo ha la capacità di dissetarci ancora di più, invogliando ci a bere un sorso ogni tanto. In più, il limone è ricco di proprietà benefiche. Favorisce l’attività intestinale e quindi la digestione, dandoci la giusta regolarità. Per questo, l’ideale è berlo al mattino prima di cominciare la nostra giornata. Il limone è anche ricco di vitamina C, un alleato prezioso del nostro sistema immunitario. I benefici del limone però non finiscono qui. Questo frutto infatti può anche aiutare a contrastare l’invecchiamento, grazie a una sostanza antiossidante contenuta soprattutto nella buccia.

Sembra che possiamo ottenere tanto facendo davvero poco. Basta aggiungere qualche fettina di limone all’acqua che beviamo ogni giorno.

