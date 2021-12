In un precedente report si evidenziava come la tenuta dei supporti sarebbe stata cruciale per sperare in ulteriori rialzi sul titolo Newlat Food. In particolare, era stato individuato in area 6,48 euro il livello chiave da monitorare in quanto da esso sarebbe dipeso il futuro del titolo.

Dopo una serie di oscillazioni intorno a questo valore, le quotazioni hanno preso con decisione la strada del ribasso con l’aggravante negativa dei volumi in aumento. Inoltre, la settimana in corso sta creando i presupposti per la rottura dell’importantissimo supporto in area 6,12 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora questa rottura dovesse essere confermata, allora le quotazioni potrebbero accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 5,1 euro. La massima estensione del ribasso, poi, passa per area 4,16 euro (III obiettivo di prezzo). Quindi, la mancata tenuta dei supporti potrebbe spingere le quotazioni di Newlat Food verso area 5 euro, prima, e 4 euro, poi.

Le speranze di riscossa dei rialzisti passano per un immediato e rapido recupero di area 6,12 euro. In questo caso le azioni Newlat Food potrebbero portarsi ben oltre i massimi storici in area 7 euro.

La valutazione del titolo Newlat Food

La valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo leggermente sottovalutato o in linea con il settore di riferimento. La società, poi, è uno dei casi più sottostimati con un ratio “enterprise value to sales” di 0.55 per l’anno 2020.

Un altro elemento a supporto del rialzo del titolo è legato alle previsioni di fatturato e di utili. Gli analisti, infatti, li vedono in crescita per i prossimi anni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Newlat Food il consenso medio è comprare. Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

I primi 9 mesi del 2021 hano confermato la ripresa della società con un utile netto consolidato pari a 11,5 milioni di euro (+9,3% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, al netto del provento eccezionale da business combination). Il presidente della società, infatti, ha commentato

Il terzo trimestre del 2021 ha confermato le attese con un’importante crescita del fatturato in tutte le linee di business incluso il latte.

La mancata tenuta dei supporti potrebbe spingere le quotazioni di Newlat Food verso area 5 euro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a 6,00 euro in ribasso del 3,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale