Questo periodo dell’anno non è solo dedicato allo shopping e ai preparativi natalizi, ma anche all’Oroscopo. Come abbiamo recentemente visto altro che amore e lavoro questi saranno i 3 segni travolti da una valanga di denaro a fine mese. Ma proprio nei prossimi giorni potrebbe essere un inizio dicembre da urlo per questi 3 segni che contenderanno allo Scorpione il successo e il trionfo economico. Attenzione che le stelle spesso sono capricciose. Possono cambiare decisamente le sorti di un segno, a seconda delle circostanze positive o negative dei pianeti che le proteggono. Cerchiamo di capire quali saranno i segni fortunati di inizio dicembre.

Mercurio e Venere proteggono il Sagittario

Abbiamo proprio visto nei giorni scorsi e nell’articolo sopra riportato che si prospetta un periodo davvero felice per il Sagittario. Questo segno così affascinante, che troppo spesso però si sottovaluta e si accontenta dei risultati raggiunti. Ma nei prossimi giorni, grazie alla doppia influenza positiva di Venere e Mercurio, sono in arrivo tempi felici per i nati sotto questo segno. Attenzione però che la dea bendata chiede un piccolo sacrificio: quello di essere mentalmente più elastici e disposti alla sfida. Solo i Sagittari più audaci vedranno infatti riconosciuti i propri sforzi sia in campo economico che lavorativo.

Inizio dicembre da urlo per questi 3 segni che contenderanno allo Scorpione il successo e il trionfo economico

Aspettano delle giornate di successo i fortunati del segno della Bilancia. Nonostante Venere non favorisca questo segno, il resto delle stelle potrebbe portare una ventata di novità. Attenzione che i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero vivere i prossimi giorni sottotono dal punto di vista della salute. Ciò però non influenzerà assolutamente i risultati economici e lavorativi attesi ad alti livelli. Questo grazie anche agli ottimi rapporti lavorativi, che faciliterebbero il successo.

Grandi novità sono attese per i Gemelli

Un altro segno pronosticato al successo in questi ultimi giorni dell’anno è quello dei Gemelli. C’è sempre l’influenza di Mercurio a dirigere la vita e le scelte di questo segno. Nonostante siano previste difficoltà in ambito lavorativo e anche nello studio, sarà la calma a farci uscire dai trabocchetti. Oltre agli ostacoli quotidiani ci sarebbero importanti novità all’orizzonte. Novità economiche e lavorative che però hanno bisogno di essere raggiunte con energia, determinazione, ma anche tanta saggezza nelle scelte.

