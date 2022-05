La manicure e la cura delle unghie sono oggi un passaggio imprescindibile per essere alla moda. In passato bastava dare un tocco di eleganza ai capelli e avere un semplice make up per essere trendy. Oggi il semipermanente e la nail art diventano elementi di cui non si può fare a meno. Le nostre bisnonne, all’inizio del secolo ventesimo, si prendevano cura del proprio aspetto in modo semplice. Unghie pulite e sopracciglia più alte e folte era tutto quello che ci si aspettava. Per quanto concerne la manicure, limavano le punte e pulivano l’unghia e le cuticole da eventuale sporcizia. Nel 1920 si aggiungeva semplicemente della vernice trasparente, per far brillare di più l’unghia. Negli anni ’30, alla vernice trasparente si aggiunse lo smalto su ¾ dell’unghia, di colore arancione.

Fu negli anni ‘40 che la moda prevedeva lo smalto completo, preferendo il rosso scuro. I colori negli anni ‘50 si spostarono verso il rosa confetto, per poi passare al bianco e al bianco glitterato degli anni ‘70. Un poco alla volta nasce la nail art, con piccoli disegni ai bordi, che via via divennero sempre più piccole opere d’arte. Per avere unghie da star quest’anno, ecco i colori trendy, come il very peri. Anche il 2022, infatti, ha i suoi colori di tendenza. Un colore quest’anno dello smalto, di cui non si potrà fare a meno, è il blu pervinca, noto, appunto, alla moda come il very peri. È una sorta di indaco che assomma a sé il violetto e il celeste, con qualche sfumatura di grigio. Un colore meno forte, ma non meno elegante del lavanda della scorsa estate. Ma quali saranno le tendenze per la nail art?

Per avere unghie da star sfoggiamo colori trendy 2022 degli smalti e fantastici motivi della nail art

Sembra che l’unghia a scacchiera, come il gioco della dama, sia il disegno tra i più apprezzati. I piccoli quadrati bianchi, che si mescolano con quelli neri, ricordano le proposte avanguardiste degli anni ‘70. Sulla mano, allora, si alterneranno un’unghia nera o bianca ad una col motivo di dama. Un altro disegno di nail art molto trendy per il 2022 sarà il galaxy, ovvero i cieli stellati.

Ci riportiamo ancora agli anni ‘70, con gli Apollo che andavano sulla Luna. Tutti sognando gli spazi siderali, dove brillano magnifiche stelle. Questi spazi si riportano quest’anno sulle unghie per sognare di sera, quando si esce. Un’altra tendenza, questa volta in arrivo dalla Corea, sono i liquid hair. Si tratta quasi di colori olografici, che creano riflessi in movimento sulle proprie unghie. Anche questi rimandano a realtà extrasensoriali, arricchite dai magici riflessi delle aurore boreali.

