Il taglio di capelli è fondamentale per l’immagine di una persona. Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di vedere una persona con un taglio di capelli nuovo e di aver pensato che la rendesse più giovane.

È la magia dei capelli, capaci di abbellire una persona o, al contrario, di renderla incredibilmente sciatta. Fortunatamente, i parrucchieri di tutto il Mondo sono sempre all’opera per creare tagli di capelli che possano intercettare i nostri gusti. Esistono acconciature che ricordano il passato, come questo taglio anni ’80 davvero superlativo e adatto solo a chi ha personalità da vendere.

Esistono, poi, anche altri tagli che, invece, si ispirano alle nuove tendenze e sono in grado di “eliminare” parecchi anni dalla carta d’identità. È il caso di questo taglio, non a caso richiestissimo e già scelto da star famosissime oltreoceano.

Basta con i soliti capelli noiosi, è questo il taglio richiestissimo ai parrucchieri perché toglie subito 10 anni

Sempre più uomini e donne dedicano tempo e attenzioni ai propri capelli.

C’è chi non passa un giorno senza passarsi la piastra, e chi, invece, non potrebbe mai rinunciare alla tinta per coprire i capelli bianchi. A tal proposito ricordiamo di fare attenzione perché chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

Per quanto riguarda, invece, il taglio, è il glass bob il nuovo trend che sta assolutamente impazzando nell’autunno 2021.

Ecco com’è questo taglio

Se non ne possiamo più dei nostri capelli troppo lunghi e sempre uguali, il glass bob potrebbe essere la scelta ideale per darci un taglio. In sostanza, si tratta corto di grande stile, con due caratteristiche che lo rendono incredibilmente memorabile.

Un caschetto davvero particolare

Il glass bob, infatti, non è un caschetto qualunque, ma è super lucido e molto liscio e ordinato. Lo capiamo già dal nome, dove “glass” sta a significare, appunto, “vetro”.

Questo è in assoluto il nuovo trend di stagione, infatti l’hanno già provato star americane famosissime come, ad esempio, Kim Kardashian. Quest’ultima, da sempre attentissima al suo look, ha fatto dei suoi capelli lunghi e neri un bigliettino da visita.

Nonostante questo, però, ha deciso di provare il glass bob e ciò dovrebbe bastare per farci capire quanto sia in voga questo taglio. Insomma, basta con i soliti capelli noiosi, è questo il taglio richiestissimo ai parrucchieri perché toglie subito 10 anni.

Sta particolarmente bene a chi ha questi capelli

Il glass bob è l’ideale per chi ha i capelli lisci di natura. In caso contrario, si rischierà di dover tenere la piastra in mano tutti i giorni, cosa poco positiva per i nostri capelli.

Chi, invece, non ha assolutamente tempo e voglia di perdere troppo tempo dietro al look, dovrebbe scoprire quest’altro trend. Si tratta di questo taglio ottimo per l’autunno inverno, perfetto per chi ha poco tempo da dedicare ai propri capelli.