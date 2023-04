Star basse di statura che usano trucchi per sembrare più alte: ecco come tutte li possiamo copiare

Un vecchio detto popolare recita “altezza, mezza bellezza” ma non sempre corrisponde a verità. Ne sono prova effettiva tantissime star con altezza che non supera il 1,60 m ma che sono belle e famose.

Ovviamente oltre ai tacchi, ci sono tanti trucchi che le star adottano per sembrare più alte. Impariamo a riconoscerne alcuni segreti per un effetto ottico in modo da sembrare più alte.

Star basse di statura: ecco alcune attrici che non superano il 1,60 m

Per prima cosa occorre dire che sono molte le star d’Oltreoceano che non raggiungono il 1,60 m e vengono apprezzate anche per il loro aspetto fisico. Fra queste annoveriamo Eva Logoria (1,55 m), Salma Hayek (1,57 m) oppure Elisabeth Taylor (1,57 m).

Elettra Lamborghini è alta 1,65 m

Non si crea certo alcun problema Elettra Lamborghini per una statura non da top model e per giunta ha sposato il suo bel dj alto ben 2,08 m. Vediamo il taglio di capelli che ormai ha scelto la star della Generazione Z. Si tratta di un bob di media lunghezza che quindi rende una giusta dimensione rispetto al busto e alle gambe. Quando infatti non si ha un’altezza particolarmente elevata gli hair stylist consigliano di non tenere i capelli troppo lunghi. Altra astuzia per guadagnare qualche centimetro è la coda di cavallo alta proprio come la porta spesso la Lamborghini.

Kylie Minogue e Kim Kardashian

È arrivato il momento della riscossa per le piccole di statura. Un super modella con Kim Kardashian e una cantante internazionale come Kylie Minogue sono alte rispettivamente 1,59 m ed 1,52 m e l’altezza non si è rivelata un ostacolo per il loro successo. La Minogue utilizza spesso abiti lunghi e attillati ma soprattutto monocromatici. Il colore unico, infatti, dona l’effetto di allungare la figura. Non disdegna colori forti come il rosso od il blu elettrico. Altro trucco lo possiamo imparare dalla Kardashian che oltre a code di cavallo centrali ed alte, indossa spesso abiti con scollature a V. Ovviamente nella vita quotidiana certe scollature della modella sono improponibili ma in generale la scollatura a V slancia e possiamo ad esempio unirvi un collo alto per raddoppiare l’effetto.

Scarlett Johansson e Natalie Portman

1,60 m per due attrici hollywoodiane fra le più richieste ed apprezzate. Quali trucchi useranno per guadagnare qualche centimetro? Scarlett Johansson indossa spesso tute intere e sono assolutamente perfette per slanciare la figura. Le tute soprattutto con pantaloni lunghi a zampa sono l’ideale per sembrare più alte ma ricordiamo che le scarpe dovranno essere abbinate con il medesimo colore o comunque nella medesima gradazione. Vestiti corti sopra al ginocchio sono decisamente meglio che una longuette che al contrario è decisamente da evitare. Natalie Portman, infatti, spesso sfoggia miniabiti che renderebbero orgogliosa Mary Quant, la compianta stilista che inventò le minigonne. Altra astuzia per le più piccole di statura è la vita alta che crea una lunga linea verticale con le gambe e quindi verticalizza la figura.

Cosa evitare quando si è piccole di statura

Come abbiamo visto la statura non è un problema e nessuna donna dovrebbe farne un complesso però la scelta del giusto outfit può aiutare. Mai utilizzare cinturette in vita, se proprio volessimo usare una cintura optiamo per un cinturone in cuoio da portare morbido sui fianchi. Da evitare anche le righe orizzontali che come sappiamo aumentano la dimensione della larghezza. Pertanto anche scollature a barchetta o con le spalle scoperte possono mozzare la silhouette. Altro accorgimento a cui badare sono gli accessori, meglio optare per collane lunghe invece che girocollo.

Copiamo, dunque, le star basse di statura: ecco i trucchi che usano per sembrare più alte.