Un frullato detox per stare in forma e dire addio ai morsi della fame: la colazione di Kate Middleton è sana e pronta in 2 minuti

Un frullato detox per stare in forma e dire addio ai morsi della fame, la colazione di Kate Middleton - foto da Instagram

Vuoi un’idea originale e sana per cominciare la giornata al meglio? Prova la colazione di Kate Middleton per depurare il tuo corpo e avere tante energie in modo da affrontare la giornata al meglio. Ecco spiegato in cosa consiste e come prepararla in un batter d’occhio. Potresti non riuscire a farne più a meno!

Kate Middleton è una donna incantevole e di grande classe. Stupisce per la sua compostezza e per il fisico longilineo che le permette di indossare alla perfezione i vestiti scelti dai suoi stilisti.

Ma qual è il suo segreto? Sicuramente segue una dieta attenta. Tutto parte dal primo pasto della giornata e cioè la colazione. La duchessa condivide una grande passione culinaria con la cognata Meghan Markle e cioè quella per i frullati di verdure.

Chi ha sempre e solo bevuto latte o spremute di arancia potrebbe trovare ispirazione per una colazione alternativa e che potrebbe persino piacergli di più.

Ti illustriamo dunque cosa Kate Middleton mangia a colazione.

Un frullato detox per stare in forma e dire addio ai morsi della fame: ecco la colazione sana di Kate Middleton che puoi replicare subito

Il frullato preferito della duchessa prevede spirulina, cavolo, matcha, lattuga, spinaci, mirtilli e coriandolo tra gli ingredienti.

Come puoi vedere, sono tutti alimenti sani e in alcuni casi anche inusuali.

Permettono alla duchessa sia di fare il pieno di energie che di saziarsi in vista del pasto pur senza assumere molte calorie. Tuttavia, la sua colazione non finisce qui.

A questo frullati detox accompagna infatti dei cereali, ma non quelli ricchi di zuccheri che spesso compriamo al supermercato. La duchessa opta infatti per un’alternativa molto più sana.

I fiocchi di avena, un’ottima fonte di carboidrati e proteine

Stiamo parlando dei fiocchi di scena. Essendo ricchi di fibre, assicurano un grande senso di sazietà e fanno bene all’intestino. Inoltre, sono ricchi di carboidrati complessi e hanno anche un buon contenuto proteico.

Sono dunque di uno dei cereali più salutari e ricchi di proprietà utili al nostro organismo.

Insomma, sarebbe possibile affiancarli ad un frullato detox per stare in forma e dire addio ai morsi della fame. Così comincerai al meglio la giornata proprio come fa Kate Middleton, che deve affrontare moltissimi impegni.

Lo farai inoltre dicendo addio ai morsi della fame che spesso ti assalgono in vista dell’ora di pranzo. Tutto questo facendo il pieno di nutrienti importantissimi per il nostro organismo.

La colazione della duchessa, per fortuna, si prepara pochissimo tempo.

Proprio per questo, a meno che’ non si abbiano particolari intolleranze o problematiche, varrebbe la pena provarla almeno una volta.

Le prime ore del mattino di Kate Middleton: il suo segreto per mantenersi in forma e avere benessere fisico e mentale

Una volta sveglia la duchessa occupa il suo tempo facendo tanta attività fisica. In genere si dedica alla corsa oppure ad una disciplina che sembra apprezzare molto e cioè lo yoga.

Quest’ultimo va molto di moda tra le celebrità e ciò non ci sorprende. D’altronde, permette di svuotare la mente da tutti i pensieri e dedicarsi per un momento a se stessi. E chi se non Kate Middleton potrebbe averne bisogno?

Lettura consigliata

Fianchi stretti e glutei alti a 50 e a 60 anni: che sport fa Lorella Cuccarini e il suo segreto per l’eterna giovinezza