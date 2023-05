Meglio bere il caffè amaro o zuccherato? La risposta ti stupirà. Lo dice la scienza 

Il caffè è un rito a cui gli italiani non sanno rinunciare. C’è chi preferisce gustarlo amaro, in tutta la sua semplicità, e chi, invece, lo dolcifica aggiungendo lo zucchero. Indipendentemente dai gusti personali, cos’è meglio fare?

Il caffè è una delle bevande più apprezzata al Mondo. In Italia bere una tazzina di caffè è un vero e proprio rito. Davvero difficile trovare un italiano che sappia rinunciare ad una profumata e fumante tazzina almeno di prima mattina. Il caffè è una bevanda che si gusta con piacere in ogni momento della giornata: dalla colazione al dopo pranzo e in ogni momento in cui si fa una pausa. L’espresso del bar è un simbolo per eccellenza. A casa lo possiamo riprodurre quasi identico con macchinette, cialde e capsule. Tuttavia, sono ancora in molti i tradizionalisti che preferiscono il rito della moka.

I numerosi modi per bersi la bevanda

All’estero ci prendono in giro ma, effettivamente, da noi in Italia, sono davvero numerosissimi i modi per bere il caffè. Basta stazionare qualche minuto al bancone di un bar per sentire le richieste più disparate. Normale, ristretto, doppio, lungo, macchiato freddo, macchiato caldo, lungo in tazza grande… Per non parlare poi delle ulteriore varianti più “modaiole”: il caffè d’orzo, il moccaccino, il ginseng e cosi via…

È meglio bere il caffè amaro o zuccherato?

Una volta che si ha davanti la propria tazzina fumante, ci sono quelli che dolcificano il caffè con una bustina o un cucchiaino di zucchero e quelli invece che lo sorseggiano così, semplicemente amaro. Ma cosa è meglio fare? La scelta è indifferente oppure ci sono dei vantaggi a fare l’una o l’altra cosa? La risposta arriva dalla scienza.

Tutti sappiamo bene che, grazie alla presenza di caffeina, il caffè è u ottimo energizzante. Tuttavia, aggiungendo lo zucchero, si vanno ad innalzare i livelli di insulina. Cosa che provoca sonnolenza e stanchezza.

Ovviamente, poi, la sostanziale differenza sta in termini calorici. Un semplice caffè amaro ha appena 3 calorie. Con l’aggiunta dello zucchero, le calorie aumentano in base alla quantità di zucchero aggiunto.

Dopo i pasti, il caffè amaro favorisce la digestione in quanto la nera bevanda aumenta i livelli di secrezione acida gastrica.

Inoltre, avendo anche proprietà vasocostrittrici a livello cerebrale, un buon caffè aiuta anche in caso di mal di testa. Dunque, alla domanda se è meglio bere il caffè amaro o zuccherato la risposta è più che evidente. Il caffè amaro ha tantissimi vantaggi.

Infine, in pochi lo sapranno, ma senza zucchero, il caffè resterà più caldo per più tempo, così da potersi concedere una pausa senza fretta.

Ad ogni modo, se il caffè amaro è di certo migliore e fa bene al nostro corpo rispetto a quello zuccherato, non bisogna comunque abusarne.