Non utilizzi i servizi di bicchieri che ti hanno regalato al matrimonio? Se possiedi questi modelli vintage hai un patrimonio

Quando i nostri genitori si sono sposati hanno ricevuto tanti regali finiti poi in soffitta. Proviamo a controllare e cerchiamo i servizi di bicchieri e posate, potrebbero valere davvero tanto. Soprattutto i bicchieri sono ricercati dai collezionisti. Ecco quanto potremmo guadagnare.

Fino a pochi anni fa si usava organizzare grandi cerimonie per i matrimoni e ricevere tantissimi regali con cui cominciare la vita insieme. Molte tradizioni sono state abbandonate, la vita è cambiata con la modernità, eppure nelle case dei nostri genitori possiamo trovare ancora tantissime tracce del tempo che fu. Queste tracce hanno un valore e invece di lasciare che prendano polvere potremmo provare a metterle all’asta nei siti specializzati. I guadagni sono maggiori di quanto possiamo immaginare.

Per quanto riguarda i servizi di bicchieri cominciamo la nostra analisi parlando dei bicchieri di cristallo. Di solito ai matrimoni si usava regalare calici per acqua e vino in cristallo molato. Il cristallo molato è un prodotto che viene ottenuto attraverso tagli di blocchi di cristallo che diventano sempre più piccoli. È una lavorazione pregiata quando viene fatta a mano, un po’ meno quando viene fatta in maniera automatica attraverso le macchine. Il materiale è pulito e mantiene le caratteristiche di rifrazione tipiche del cristallo. Un calice di questo tipo potrebbe essere rivenduto a 36 euro. Il guadagno dipenderà dal tipo di servizio che potrà essere da 12, da 24 ho da più pezzi.

Antichità e leggende

Non utilizzi i servizi di bicchieri in Baccarat che hanno regalato ai tuoi genitori? Li puoi vendere perché hanno mercato. Il cristallo Baccarat risale al 1841. Il re francese Luigi Filippo ordinò la creazione di un calice cerimoniale e fu allora che entrò in circolazione il primo calice. Era un Hartcourt di Baccarat che divenne icona senza tempo e protagonista di numerose leggende. I calici di questo tipo sono solitamente molto solidi, hanno il piede esagonale e i tagli a coste. Un pezzo singolo di cristallo Baccarat potremmo rivenderlo al prezzo di 48 euro.

Sono molto interessanti i bicchieri antichi soprattutto quelli in vetro soffiato del XIX secolo. Ogni pezzo potrebbe valere 85 euro quindi un intero servizio potrebbe farci ricavare delle somme davvero notevoli. Facciamo valutare i nostri pezzi perché conoscerne il reale valore È molto difficile da stabilite a priori. Il cristallo del XIX secolo se è Saint Louis può valere anche 400 euro al pezzo. Esistono modelli art déco oppure flûte con misura francese, decanter oppure bottiglie singole. Sono tutti pezzi molto ricercati che possono valere tanti soldi.

Non utilizzi i servizi di bicchieri che hai in soffitta? Allora rivendili

Controllando i siti specializzati nelle vendite dei prodotti vintage o di antichità troviamo dei servizi di cristallo Baccarat di fine Ottocento con filo oro al prezzo di 1.200 euro. Il servizio è formato da 47 pezzi quindi si parla di 25 euro a pezzo. È facile capire come in questi casi conviene vendere il servizio per singoli pezzi invece che tutto intero. Il ricavo sarà più alto.

Stiamo sempre attenti ai piccoli servizi che sono stati regalati per scopi particolari. Sembrerà assurdo ma i regali meno apprezzati potrebbero essere quelli che valgono di più. Un servizio per la macedonia con decorazione oro 18k formato da soli sei pezzi potrebbe valere quasi 800 euro. Naturalmente in questo caso il servizio dovrà essere venduto completo. In vendita troviamo un bicchiere in opalina di vetro rosa con decoro a mano raffigurante un cane da caccia. Non sempre a questi regali viene dato il giusto valore. Se possediamo in casa vecchi bicchieri simili ricordiamo che mettendoli all’asta potremmo ricavare più di 300 euro.