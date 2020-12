Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ieri è stata una di quelle giornate che danno l’esatta indicazione di come gli operatori si muovono sui mercati azionari. Di come la psicologia sulle Borse, spesso funziona all’inverso della comune logica.

Sono proprio queste giornate che aiutano chi opera in Borsa, a capire le dinamiche emotive che regolano i listini. E ciò che è accaduto ieri può aiutarci a comprendere meglio cosa può accadere oggi in Borsa.

Gli indici scommettono su nuovi stimoli alla economia USA

Nel primo pomeriggio di ieri le Borse europee hanno subito un tracollo a causa di due notizie negative. Una riguardava l’economia europea, che secondo le ultime stime della BCE, nel 2021 crescerà meno del previsto. L’altro dato riguardava il mercato del lavoro USA, in particolare le richieste settimanali dei sussidi alla disoccupazione, che sono risaliti oltre le attese.

Ebbene, come hanno reagito le Borse alla doppia notizia? Quelle europee sono crollate. Ci sarebbe stato il tracollo se Wall Street non avesse aperto in positivo, trascinandosi dietro anche i listini del Vecchio Continente.

Ma perché la Borsa USA ha aperto in positivo? Perché adesso la scommessa è che l’Amministrazione USA e la FED, mettano in campo una nuova serie di stimoli fiscali per evitare il rallentamento della ripresa economica.

Perché la logica del contadino può spingere al rialzo la Borsa

La reazione dei mercati fa pensare alla logica del contadino che si rallegra col brutto tempo, perché dopo arriverà il sole. Gli operatori si rallegrano delle notizie negative, perché possono rappresentare una opportunità positiva in futuro.

Ieri tutte le Borse europee dopo il crollo hanno recuperato, compresa Piazza Affari. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dello 0,2%, a 21.915. Sopra l’importante supporto dei 21.900 punti, che lascia sperare per un recupero dei prezzi per la seduta di oggi. Ecco perché la logica del contadino può spingere al rialzo la Borsa.

Un ritorno dei prezzi del Ftse Mib sopra la soglia dei 22.000 punti, potrà spingere l’indice a ridosso dell’ostacolo dei 22.200 punti. Al ribasso sarà negativo un ritorno sotto 21.900 punti, perché riporterà i prezzi verso i minimi della seduta di ieri a 21.750 punti.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.