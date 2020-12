Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un asso nella manica per decorare la tavola sempre in festa, in occasione del Santo Natale. Un dolce sfizio per solleticare l’appetito con gusto. I bastoncini di arancia candita e cioccolato sono molto semplice da realizzare. Basteranno pochi ingredienti e un po’ di pazienza per creare dei golosi e piccoli peccati di gola. Ecco tutto l’occorrente per degli ottimi bastoncini di arancia candita da condividere con amici e parenti.

Ingredienti

500 g di arance;

300 g di zucchero semolato;

500 ml di acqua;

200 g cioccolato fondente;

mezzo cucchiaio di olio di semi.

Bastoncini di arancia candita e cioccolato, un colorato e goloso passatempo. Procedimento

Innanzitutto sarà necessario lavare con cura le arance. Tagliare la scorza a fette sottili facendo attenzione ad eliminare la parte bianca che è più amara.

In una pentola, far bollire l’acqua con lo zucchero. Successivamente, immergere le bucce di arancia e far cuocere a fiamma bassa per circa 2 ore. Una volta cotti, lasciare i bastoncini di arancia nell’acqua e zucchero ma a fuoco spento. Far riposare per un giorno e una notte. Il giorno successivo far cuocere nuovamente per altre due ore a fuoco lento. Lasciar riposare ancora un giorno e solo dopo scolare le listarelle di arance e adagiarle su un piatto.

A questo punto, in un pentolino far sciogliere a bagnomaria il cioccolato tagliato a pezzetti ed aggiungere l’olio di semi. Mescolare con cura. Successivamente, immergere metà i bastoncini di arancia candita nel cioccolato, lasciando bianca l’altra metà. Infine, lasciar solidificare in una teglia ricoperta da carta da forno. Dopo qualche ora, conservare in frigo. I bastoncini resteranno intatti se conservati in frigo per un massimo di 5 giorni.

Se “Bastoncini di arancia candita e cioccolato, un colorato e goloso passatempo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Biscotti dal profumo delle feste con questa ricetta semplice della mamma“.