A poche settimane dal delisting, previsto per il 2 gennaio, CNH Industrial crolla a Piazza Affari a seguito del taglio sulle stime per il 2023. Queste ultime settimane di quotazione a Piazza Affari, quindi, potrebbero essere di passione per gli azionisti che potrebbero assistere a ulteriori ribassi. Ma siamo veramente all’inizio di un ribasso?

I numeri che hanno spinto al ribasso le quotazioni

CNH Industrial ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con un utile netto di 570 milioni di dollari e un risultato diluito per azione di 0,42 dollari, contro un utile netto di 559 milioni di dollari e un risultato diluito per azione di 0,41 dollari nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2022. Numeri interessanti, ma che non hanno evitato il tracollo.

Il via libera per il ribasso, infatti, è arrivato con la revisione dei ricavi di vendita netti visti in crescita tra il 3% e il 6% rispetto all’anno precedente rispetto alla precedente stima tra l’8% e l’11%.

Le raccomandazioni degli analisti sul titolo CNH Industrial

Gli analisti che coprono il titolo hanno un’eccellente opinione tanto che il rating medio è Compra. L’ottimo giudizio sul titolo è confermato dal prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 70%. Da notare che nel migliore dei casi le azioni CNH Industrial risultano essere sottovalutate di circa il 200%.

CNH Industrial crolla a Piazza Affari, ma è veramente ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 7 novembre in ribasso del 7,46% rispetto alla seduta precedente a quota 9,80 €.

Un ribasso di oltre il 7% non si registrava da oltre 3 anni. Va però notato che il ribasso si è fermato proprio sull’importante supporto in area 9,43 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che verrebbe confermata da una chiusura superiore a 10,40 €.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

