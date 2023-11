Quanto costa preparare questi 2 primi piatti davvero facili e veloci da realizzare

Non sempre i soliti primi, per variare ecco due strepitose preparazioni facili e veloci da preparare.

L’Italia è un paese particolarmente famoso per i suoi piatti prelibati. Dai primi ai secondi passando per antipasti e dolci non c’è pietanza che non sappia far venire l’acquolina in bocca a quasi tutti. Tanti, infatti, decidono addirittura di partire per viaggi alla scoperta della storia culinaria italiana. Chi ama trascorrere tempo ai fornelli potrà anche provare a cucinare nuovi piatti, tra questi due favolosi primi. Oggi si andrà a vedere come preparare questi deliziosi piatti, un risotto in bianco come vuole la tradizione e tagliatelle con ceci. Dei primi piatti che ci lasceranno davvero senza parole. Oltretutto sono davvero facili da preparare e poco costosi.

Quanto costa preparare questi 2 primi piatti

Per preparare il risotto si consiglia di acquistare riso carnaroli. Oltre a questo, della cipolla, vino bianco, brodo, prezzemolo, aglio e del formaggio grattugiato. Per prima cosa fare scaldare il brodo in una pentola procedendo, poi, lavando e sbucciando la cipolla. Mettere a scaldare la cipolla in un tegame a fuoco lento aggiungendo il riso e facendolo rosolare. Mescolare accuratamente prima di versare lentamente il vino bianco da lasciare evaporare. Una volta pronto aggiungere il brodo e continuare la cottura del risotto. Una volta pronto il risotto così preparato potrà essere servito in tavola con aggiunta di formaggio grattugiato e un pizzico di pepe. Un esempio di come un piatto semplice possa trasformarsi in una vera delizia grazie a qualche semplice accorgimento. Il riso circa 5 euro al kg e il brodo circa 2,50 euro.

Pasta fritta

Per preparare il secondo piatto si consiglia di acquistare tagliatelle, ceci secchi, sedano, aglio, pomodorini, sale e pepe oltre a un filo di olio d’oliva. Le tagliatelle con ceci sono un piatto molto gustoso tipico della Puglia che si prepara in modo veramente semplice e veloce. Per prepararle bisognerà, innanzitutto, mettere a mollo i ceci in acqua aggiungendo un po’ di sale. Durante la notte i ceci si ammorbidiranno e andranno successivamente sciacquati e sistemati una pentola coperta con dell’acqua e una foglia d’alloro. Cuocere per circa un quarto d’ora aggiungere aglio, mezza cipolla, sedano, pomodorini. Arrivati a questo punto continuare la cottura per una ventina di minuti, nel frattempo, in una padella friggere le tagliatella mescolandole spesso. Una volta che ci saranno pronti si può unire il tutto e condire con un filo d’olio d’oliva. Una vera goduria! I ceci ci costeranno circa 1 euro a confezione, idem le tagliatelle. Un piatto che si potrà preparare con meno di 10 euro. Ecco quanto costa preparare questi 2 primi piatti.

