Come proteggere dalle intemperie l’albero di limoni e altre piante? Ecco un oggetto che costa meno di 10 euro

Per evitare che le tue piante del balcone e del giardino siano colpite dalle gelate invernali devi necessariamente metterle al riparo. E se non hai uno spazio adeguato? Niente paura potresti comprare questo oggetto molto economico che ti aiuterà a proteggere le piante.

Il sole estivo è ormai un lontano ricordo. Tutto intorno a noi sta cambiando: le giornate sono più corte, le temperature più fredde e i colori della natura sono caldi e avvolgenti.

Abbiamo già provveduto al cambio di armadio per affrontare meglio questo clima ballerino ma non dimentichiamo di prenderci cura anche delle piante. E sì, perché andiamo incontro alle gelate invernali e al freddo pungente che potrebbero rovinarle e rendere vano tutto il lavoro svolto durante l’anno.

Quindi, dobbiamo necessariamente difendere le nostre piante utilizzando delle tecniche semplici ma molto efficaci.

Alcune sono resistenti e quelle che temono il freddo

Non tutti i piccoli arbusti temono il freddo. Ad esempio, i bellissimi ciclamini affrontano tranquillamente le basse temperature e il garofano (fiore spesso sottovalutato) regala una moltitudine di colori anche in mezzo alla tempesta. Inoltre, necessita di pochissime cure, quindi può essere coltivato anche da chi non ha il pollice verde.

Ma ci sono tante altre piante, invece, che non sopportano il freddo e hanno bisogno di cure particolari.

Sono varietà delicate che, se non protette adeguatamente, potrebbero non sopravvivere. La pianta del limone, ad esempio, oppure alcune succulente, le erbe aromatiche, le piante da fiore esotiche o quelle da appartamento (ficus, monstera, ecc.).

Ecco come proteggere dalle intemperie l’albero di limoni e altre piante

Per salvare queste specie la prima cosa da fare è metterle al riparo. Come? Spostandole in un luogo protetto dal freddo oppure portandole in casa. Ma fai attenzione, posizionale sempre in un posto luminoso e lontano dalle fonti di calore.

Purtroppo, però, non tutti hanno abbastanza spazio all’interno della propria abitazione. E allora cosa fare?

È possibile acquistare un oggetto per coprire e proteggere le piante. Parliamo di teli in tessuto non tessuto che trovi facilmente nei vivai oppure anche online. Un telo resistente, traspirante e flessibile ma che consente alle piante di ricevere la luce del sole.

È facilissimo da usare, devi solo avvolgere i rami della pianta e chiudere il tutto con uno spago per evitare che il calore si disperda. Ecco, quindi, come proteggere dalle intemperie l’albero di limoni e altre piante. I teli di tessuto non tessuto hanno anche dei costi contenuti.

Dando un’occhiata al sito di Leroy Merlin si nota che ci sono varie fasce di prezzo, in base anche alla dimensione. Puoi trovare teli da 5 euro, 10 euro, ecc.