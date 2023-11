In concomitanza con la scadenza del setup nero annuale è iniziato un forte rimbalzo su tutti i listini azionari internazionali. Un rendimento settimanale che non si vedeva da tanto tanto tempo. Escursioni del genere non sempre indicano l’inizio di un nuovo trend e in questo caso la fine del ribasso da inizio agosto. Come comportarsi? Wall Street ha terminato il rimbalzo oppure si è all’inizio del rally natalizio?

Una barra settimanale che porta a riflettere

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 7 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

34.152,60

Nasdaq C.

13.639,86

S&P500

4.378,38.

Il bilancio settimanale per il momento è positivo, ma quello che ci lascia perplessi sono i gap lasciati aperti durante la scorsa settimana. Potrebbero fungere da “attrazione” fra oggi e i prossimi giorni. Questo significa, che a parer nostro, da oggi le probabilità sono al ribasso.

Per quanto riguarda il medio lungo termine, è molto prematuro affermare che il peggio da agosto in poi sia alle spalle. Ribadiamo che solo una chiusura del mese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità l’ipotesi che il ribasso sia ancora in corso:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Wall Street ha terminato il rimbalzo? Ora sell off?

La tendenza giornaliera e settimanale è al rialzo, quella mensile al ribasso. Siamo in un punto nevralgico, dove ci sono da ora in poi delle trend line che scendono dai massimi di agosto che potrebbero fermare il rimbalzo. Cosa fare?

La migliore strategia sarebbe quella di attendere sviluppi fra oggi e domani senza dare nulla per scontato. Cosa potrebbe far partire un sell off? La rottura dei minimi della scorsa settimana. Rimarchiamo che, in base alla legge dell’alternanza dei nostri setup che funziona con probabilità del 70%, il 30 novembre è atteso un minimo.

