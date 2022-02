Classificati tra i Grandi Giardini Italiani questi parchi sono prestigiose oasi naturali e culturali assolutamente da non perdere

Quando pensiamo a una fuga romantica o anche ad una semplicissima gita fuori porta, l’ingrediente che non può mancare è certamente la natura.

Il celeste cristallino del mare o dei laghi, le maestose cime di Alpi e Appennini, le escursioni che ci fanno scoprire suggestivi scorci paesaggistici.

Tutto quello che ci interessa è trovare un autentico contatto con il verde, di cui sicuramente abbiamo poca esperienza nella trafficata routine di città.

Ecco perché abbiamo suggerito un weekend in questi paesini caratteristici, oltre che davvero fotogenici, oppure in questi borghi con scenari da fiaba.

Quello che forse pochi sanno è che, oltre alla classifica dei borghi più incantevoli del Belpaese, esiste anche quella dedicata ai giardini più belli.

L’intuizione si deve all’australiana Judith Wave che, conosciute le meraviglie della nostra Italia, pensò di promuoverle in tutto il Mondo creando uno specifico network.

Attivo dagli anni Novanta, Grandi Giardini Italiani è una sorta di patrocinio per più di 100 oasi naturali che sarebbe davvero un peccato non visitare.

Proprio quest’anno, poi, sono state integrate 5 nuove realtà: classificati tra i Grandi Giardini Italiani questi meravigliosi parchi animano la penisola da nord a sud.

Villa di Montruglio e Villa Rezzola

Cominciamo il nostro viaggio dal nord Italia e più precisamente dai colli a pochi chilometri da Vicenza, su cui sorge la maestosa Villa di Montruglio.

A dominare la scena è un parco in stile ottocentesco in cui spiccano cedri del Libano, lecci e querce, ma c’è spazio anche per un pregiato vigneto.

Altrettanto, se non ancor più, ammaliante è il giardino a terrazze di Villa Rezzola, a Lerici, in Liguria.

Oltre ad essere una vera perla botanica, gode di una posizione davvero invidiabile in quanto affaccia sul famoso Golfo dei Poeti.

Parco Biblioteca degli Alberi

Potrebbe sembrare strano, ma anche la grande metropoli milanese vanta un polmone verde di tutto rispetto.

Di recentissima realizzazione è infatti il Parco Biblioteca degli Alberi, parte integrante del progetto per la riqualificazione urbana del quartiere di Porta Nuova.

Classificati tra i Grandi Giardini Italiani questi parchi sono prestigiose oasi naturali e culturali assolutamente da non perdere

Spostiamoci ora nei pressi di Roma, a Nettuno, dove Villa Bell’Aspetto offre ai visitatori un classico esempio di giardino all’italiana.

Progettata nel Seicento, la villa è stata dimora di personaggi illustri come Camillo Borghese e Paolina Bonaparte, che ne hanno incoraggiato il valore artistico.

Il Giardino dell’Impossibile

L’ultima tappa del nostro tour ci porta sull’isola di Favignana, che nasconde un vero e proprio giardino di roccia.

Vasche di ninfee e piante mediterranee o esotiche di diverse specie rappresentano la degna cornice delle suggestive cave dismesse di tufo bianco.