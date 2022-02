Il sugo di pomodoro è l’amico fidato a cui abbandonare tutte le nostre preoccupazioni in cucina. É lì, pronto a salvarci in qualunque occasione: quando abbiamo poco tempo, oppure quando non siamo riusciti a fare la spesa.

Insomma, avere una scorta di passata di pomodoro è d’obbligo per stare sempre tranquilli. Consigliato anche per chi non ama o non può gustare il pomodoro. Capiterà sicuramente di dover preparare un pranzo o una cenetta al volo per qualcun altro. Dunque, meglio attrezzarsi per l’occorrenza.

Anche i pomodori freschi regalano delle golose soddisfazioni per condire i primi piatti. Come resistere, ad esempio, ai pomodorini datterini fatti saltare con aglio, olio? Impreziositi dal basilico fresco, poi, non hanno eguali.

Ricette consigliate e trucchi per contrastare l’acidità del pomodoro

Tra le caratteristiche del pomodoro, oltre al gusto, spicca anche la sua acidità. Per addolcire il sugo avevamo già proposto alcuni trucchi della nonna.

Ecco, ad esempio, 2 metodi facili e veloci per ridurre l’acidità del pomodoro in poche mosse.

Per un sugo davvero cremoso e anche senza acidità, ecco l’ingrediente che potrebbe fare la differenza.

Chi ama sperimentare in cucina, sicuramente non potrà perdersi questa ricetta: pennette al ragù di baccalà, per stupire gli ospiti con un piatto pronto in 15 minuti.

Di seguito, parleremo anche di queste 5 idee facilissime per insaporire il classico sugo e trasformarlo in quattro e quattr’otto in un condimento sfizioso e originale.

Per rendere più buono e saporito il sugo molti aggiungono le olive, oppure un mix di spezie. Molto gettonato è il tonno, ma anche i piselli potranno essere una buona alternativa. Esistono tantissime combinazioni possibili e questa sera ne presenteremo 5 davvero irresistibili.

Ecco, infatti, 5 idee facilissime per insaporire il classico sugo di pomodoro, fresco o con passata, per piatti di pasta semplicemente strepitosi

Partiamo subito con lo zafferano. Non tutti sanno che una bustina di zafferano renderà subito originale una ricetta classica come quella del sugo di pomodoro. Basterà far soffriggere uno scalogno tritato con un filo di olio d’oliva e un rametto di rosmarino. Poi, unire la salsa di pomodoro, il sale e la bustina di zafferano. La pasta avrà un sapore eccezionale!

Molto semplice anche la seconda versione, quella con le noci. Basterà sgusciare e spezzettare le noci. Unirle alla ricetta tradizionale, mentre il pomodoro sta ancora cuocendo.

Le verdure sono sempre una scelta vincente, anche per il sugo. Infatti, servirà creare un soffritto con cipolla, sedano, carote, ma anche zucchine e melanzane. Poi, aggiungere il pomodoro e lasciar cuocere. Il condimento risulterà come una vera bomba di sapore.

Infine, carne e pesce sono altri due ingredienti che renderanno il sugo forte e deciso.

Si consiglia di provare un soffritto di pancetta, oppure di aggiungere delle acciughe pulite e spezzettate.