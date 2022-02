È ormai alle porte una festa spesso criticata per lo “stampo” commerciale che ha assunto sempre di più nel tempo.

Stiamo parlando di San Valentino, la festa degli innamorati, che ogni anno sicuramente fa felici tanti fra ristoratori e fiorai.

Tuttavia, quando critichiamo o prendiamo in giro in modo bonario gli amici e i conoscenti che lo festeggiano, sotto sotto siamo anche un pochino invidiosi.

Invidiosi in senso buono, si intende, se esiste un senso “buono” di questo termine.

Il desiderio di avere accanto a noi qualcuno di speciale con cui passare una giornata speciale più delle altre accomuna infatti molti di noi.

Trovare, però, l’anima gemella è impresa tutt’altro che semplice.

In questo senso molto possono dirci le stelle e le compatibilità zodiacali.

Le stelle e l’amore

Per quanto si possa essere scettici ci sono persone che, senza sapere il perché, si attraggono come calamite.

Non si tratta soltanto di carattere e di fortuna, ma molto può essere attribuito all’andamento astrale ed alle caratteristiche dei vari segni.

Alcuni infatti più di altri riescono ad incontrarsi e a completarsi a vicenda, ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti.

Nel weekend ormai alle porte forse i più disillusi potrebbero uscire senza grandi aspettative, sbagliando alla grande.

Sarà bene, infatti, tenere gli occhi aperti, perché potrebbero essere proprio loro quelli colpiti dalla freccia di Cupido.

Scopriremo insieme quali sono e perché sono queste le coppie di segni zodiacali il cui incontro potrebbe portare una ventata di novità. Gli astri sembrerebbero avere per loro grandi progetti in questi giorni. Chissà che non sia la volta buona per festeggiare come si deve il giorno di San Valentino.

Sono queste le coppie di segni zodiacali che potrebbero fare scintille nel weekend proprio alla vigilia di San Valentino

Ecco chi saranno i più fortunati negli affari di cuore proprio nei prossimi giorni e che potrebbero formare delle coppie esplosive.

Sagittario e Bilancia

I nati sotto il segno del Sagittario hanno una natura curiosa e sono appassionati esploratori.

Troveranno in Bilancia degli amanti del bello spesso sfuggenti e questo non farà altro che renderli ancor più vogliosi di conoscenza.

Cancro e Toro

Il Cancro è un segno dalla “sbandata facile”, nonostante cerchi sempre la stabilità.

Questo potrebbe farlo facilmente cadere tra le braccia dei Toro, governati da Venere dunque molto sensuali ma al tempo stesso compagni affidabili.

Vergine e Scorpione

I nati della Vergine, razionali ma al tempo stesso un po’ narcisisti, troveranno una bella sfida nel misterioso ed affascinante Scorpione.

Gemelli e Ariete

Avventuroso e gran conquistatore il primo, amante del corteggiamento e impulsivo il secondo.

Dobbiamo forse aggiungere qualcosa?

