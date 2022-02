Dove passare un weekend romantico ma economico in incantevoli borghi e città da cartolina non solo in Italia 

A prescindere dall’imminente San Valentino, ogni occasione è buona per concedersi qualche giorno di relax in compagnia della propria dolce metà.

Tuttavia, anziché puntare su mete generalmente prese d’assalto dai turisti, sarebbe meglio scovare località meno frequentate, ma di uguale impatto scenografico.

Ad esempio, sebbene la bellezza di Venezia sia fuori discussione, potremmo dirottare la nostra attenzione verso un’altra cittadina veneta: Chioggia.

Recentemente premiata dal New York Times, questa località vanta gli stessi scorci pittorici e lagunari del capoluogo, ma è sicuramente meno affollata, dunque più vivibile.

Se ci interessa scoprire dove passare un weekend romantico ma economico a febbraio e non solo in Italia o in Europa, basta continuare a leggere.

Oltre alla colorata laguna veneziana, anche il lago gode di indubbio fascino, offrendo alla vista paesaggi incantevoli.

Le prime località lacustri che saltano alla mente sono sicuramente i borghi che si affacciano su uno dei laghi più belli d’Italia, quello di Como.

Nesso

Deviando però dai soliti itinerari, consigliamo la visita a Nesso, un piccolo comune situato lungo la strada che da Como porta a Bellagio.

Questo delizioso paesino vanta una conformazione singolare, in quanto risulta diviso naturalmente da una cascata che si getta nel lago, il cosiddetto Orrido di Nesso.

Basterà prenotare un B&B nelle frazioni pittoresche che lo circondano per il massimo del panorama a basso prezzo.

Scanno

Sicuramente meno conosciuto e visitato del lago di Como, quello di Scanno, in Abruzzo, sarebbe assolutamente da visitare per lo scenario senza precedenti che regala.

Si tratta di un borgo in pietra dal taglio simile a quello di un presepe, arroccato tra le valli alle porte del Parco Nazionale dell’Abruzzo.

La vera sorpresa, comunque, è l’omonimo lago cristallino dalla curiosa forma a cuore, facilmente raggiungibile grazie ad un sentiero semplicissimo, che passa per il borgo.

Dove passare un weekend romantico ma economico in incantevoli borghi e città da cartolina non solo in Italia

Dai caratteristici borghi nostrani incastonati tra colline e vallate, passiamo a suggerire la visita ad una cittadina europea che trasuda romanticismo.

Siviglia

Stiamo parlando di Siviglia, calda città spagnola che si veste di architettura gotica e moderna, eleganti giardini e raffinate maioliche.

Anche un weekend potrebbe essere sufficiente per visitare le sue attrazioni principali, che in determinati giorni concedono ingresso gratuito.

Sicuramente da non perdere la Cattedrale e l’adiacente torre della Giralda, con vista sull’intera città.